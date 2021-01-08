"Подпольная вакцинация": определить, получил ли человек антитела именно от прививки вакциной Pfizer возможно - академик

КИЕВ. 8 января. УНН. Определить, получил ли человек антитела от COVID-19 именно в результате прививки вакциной Pfizer возможно, однако для этого необходима специальная лаборатория. Об этом УНН рассказал доктор биологических наук, директор Института биохимии им. А.В. Палладина НАН Украины, председатель межведомственной комиссии по вопросам биологической и генетической безопасности при Совете национальной безопасности и обороны Сергей Комисаренко.

На вопрос можно ли определить — у человека антитела выработались из-за прививки вакциной Pfizer, или вследствие болезни COVID-19, Комиссаренко ответил: “На самом деле конечно можно, но для этого необходима специальная лаборатория. Потому что на вирус вырабатываются антитела не только N-протеина, но и S-протеинов, а от Pfizer только часть S-протеина, или весь S-протеин. То есть теоретически можно, но этого никто не будет делать у нас”.

Он пояснил, что на вирус вырабатываются антитела против различных его частей, а у вакцины Pfizer, или у другой вакцины часть только одного этого вируса S-протеина, поэтому вырабатываются антитела только против S-протеина, а при заболевании или вакцинации, например, китайской вакциной там будут антитела против различных протеинов.

Напомним, в ряде СМИ появилась информация о том, что перед Новым годом чартерным рейсом из Израиля в Украину была тайно завезена партия вакцины Pfizer. В Киеве после этого якобы началась подпольная VIP-вакцинация от COVID-19 чиновников и бизнесменов. Цена дозы, по сообщениям — до 3000 евро. Бизнесмен Михаил Бродский также сообщил, что прививки делают в клинике “Медиленд” и стоимость услуги составляет 2,5 тысячи евро за две дозы. По его словам, уже вакцинировались премьер-министр Денис Шмыгаль и нардеп, председатель профильного медицинского комитета ВР Михаил Радуцкий, который, как заявляет Бродский, и помогает проводить сделку с вакцинами. В схеме также, как утверждает Бродский и отдельные СМИ, задействован бизнесмен Роман Гольдман, который работает на медицинских рынках Украины и Израиля, что якобы свидетельствует в пользу израильского происхождения вакцины.

На фоне разгоревшегося скандала Президент Украины Владимир Зеленский потребовал жесткой реакции от правоохранительных органов и поручил Службе безопасности Украины проверить информацию.

Между тем Израиль категорически отверг возможность контрабанды вакцины в Украину.

Сейчас официальных результатов проверок, которые должны были провести украинские правоохранительные органы, нету.