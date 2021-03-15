Наблюдательный совет согласовал отставку топ-менеджера "Укрзализныци" Эзугбая

КИЕВ. 15 марта. УНН. Наблюдательный совет "Укрзализныци" (УЗ) 14 марта согласовал отставку Иракли Эзугбая с должности директора по коммерческой деятельности и логистики. Об этом УНН сообщили в "УЗ".

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"Соглашение от наблюдательного совета по увольнению Иракли Эзугбая получено 14.03.2021, соответственно - 15.03.2021 оформляются документы на увольнение и 16.03.2021 - дата увольнения с окончательным расчетом", - отметили в пресс-службе "Укрзализныци".

Детали

В заявлении об увольнении Эзугбая указал, что претендует на выплату денежной помощи, однако на какую сумму рассчитывает - не указал.

Отставка Эзугбая

В 2020 году правление "Укрзализныци" не выполнило финансовый план на 25 млрд грн (четверть из запланированного). При этом руководством значительно были уменьшены тарифы на грузоперевозки - основной источник дохода госкомпании, что также повлекло дефицит средств. Ответственный за грузоперевозки Иракли Эзугбая 11 марта подал в отставку. Профсоюзы железнодорожников требуют также отставки Владимира Жмака.

Тем временем в парламенте активно ведет работу Временная следственная комиссия по оценке критического состоянии "Укрзализныци". На последнем заседании члены ВСК дали поручение наблюдательному совету УЗ, министру инфраструктуры Владиславу Криклию и Премьер-министру Денису Шмыгалю дать оценку компетентности нынешнего правления госкомпании. Самого Жмака они ожидают 18 марта с докладом.

Наблюдательный совет УЗ назначил срочную встречу Жмаку для оценки его компетентности 15 марта. Накануне один из членов Наблюдательного Совета Сергей Лещенко заявил, что убытки "Укрзализныци" связаны с доходами Рината Ахматова.