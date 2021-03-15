Роман малолетних блоггеров могла продюсировать Москва: омбудсмен уже обратился к правоохранителям

КИЕВ. 15 марта. УНН. Уполномоченный по правам ребенка в Украине Николай Кулеба обратился в министерство внутренних дел, Генеральной прокуратуры и киберполиции из-за распространенной в соцсетях информации о "романе" 8-летнего блогера и ее 13-летнего парня, а также соответствующий контент. Об этом детский омбудсмен рассказал в комментарии УНН.

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"Как только мне в субботу стало известно, а мне сообщили, что такие материалы есть в социальной сети, я сразу обратился в Министерство внутренних дел, Генеральную прокуратуру, киберполицию относительно соответствующего реагирования на такие материалы. Сегодня я уже официально обратился в правоохранительные органы и социальные службы. Сейчас все эти факты выясняются. То, что сейчас удалось установить - что есть продюсерская компания, которая находится в Москве, которая, по сути, ведет этих детей с помощью их родителей. Моя собственная позиция - это недопустимо", - заявил детский омбудсмен.

Детали

Кулеба заявил, что распространение и изготовление подобных материалов нарушает права детей и является вредным контентом как для самих "блоггеров", так и для других несовершеннолетних.

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Омбудсмен напомнил, что герои данной истории имеют миллионную аудиторию в соцсетях.

"Это может побудить других подростков делать то же самое ... Это может побудить маленьких девочек и мальчиков делать видеоконтент и фотографии такого характера, изображающие определенное сексуальное поведение, и распространять, для того, чтобы самоутвердиться, получить поддержку и одобрение таких же как они подростков. Как по мне, это может привести к увеличению количества сексуального насилия в дальнейшем, а также случаев педофилии", - подчеркнул уполномоченный по правам ребенка.

Он подчеркнул, что государство, общество и СМИ должны категорически отреагировать на подобные случаи.

Контент, который распространяют упомянутые блоггеры, омбудсмен рассматривает как такой, что является "на грани" - возмутительный, но законных оснований этот контент запретить или удалить нет.

"Как по мне, в случае именно с этими детьми кто-то очень хорошо режиссирует, что можно показывать, а что - нет, что можно говорить, а чего нельзя говорить, для того, чтобы не попасть под определенные запреты тех же соцсетей, которые имеют свои правила, а также под запрет законодательства в стране", - добавил он.

История малолетних блоггеров

Среди пользователей соцсетей вызвала возмущение обнародованная в эти выходные информация об "отношениях" девочки 8 лет и ее 13-летнего парня. Обеспокоил украинцев не столько факт "романа", сколько контент, который публиковали юные блоггеры - полуобнаженные фото детей и их поцелуи на камеру собирали тысячи лайков и просмотров.

В соцсетях возмущены в частности поведением матери девочки, которая, по сообщениям некоторых пользователей, активно занимается имиджем своего ребенка.