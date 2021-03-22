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Протест под Офисом Президента: внеочередное заседание ВР состоится в пятницу

Протест под Офисом Президента: внеочередное заседание ВР состоится в пятницу

Алексей Устенко

КИЕВ. 22 марта. УНН. Внеочередное заседание Верховной Рады по оценке событий, произошедших вечером в субботу, 20 марта, под зданием Офиса Президента состоится в пятницу, 26 марта. Об этом журналисту УНН сообщил народный депутат от партии "Слуга народа" Алексей Устенко.

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"Внеочередное заседание будет в пятницу", - сказал Устенко.

Детали

По его словам, ВР рассмотрит не только вопрос о митинге под ОП, но и ряд других вопросов, среди которых могут быть "евробляхы".

Что было раньше

Народные депутаты от фракции "Слуга народа" будут инициировать внеочередное заседание Верховной Рады для принятия постановления по оценке событий, произошедших вечером в субботу, 20 марта, под зданием Офиса президента.

Контекст

В субботу вечером под стенами ОП состоялась акция с требованием освободить активиста Сергея Стерненко и других политзаключенных. Митингующие жгли файеры и бросали шумовые гранаты, на фасаде здания ОП активисты красной краской нанесли надписи.

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко назвал действия протестующих под зданием ОПУ проплаченной провокацией с целью дискредитации правоохранительных органов.

Он отметил, что "разумные действия руководства полиции помешали планам провокаторов".

В Офисе президента Украины также заявили, что участники акции, которые били окна и жгли огонь на Банковой, пытались спровоцировать правоохранителей.

Позже в ОП уточнили, что размер ущерба, нанесенного государству в результате действий протестующих, по предварительным данным, составляет примерно 2 млн грн.

Источник: УНН
Теги: ВР, Украина, Офис президента Украины
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