Не блат, а COVID-19: в Госпотребслужбе объяснили назначение Магалецкой главой ведомства без конкурса

КИЕВ. 24 марта. УНН. Госпотребслужба не согласна с информацией о том, что Владислава Магалецкая получила должность главы ведомства “по блату” от министра развития экономики Игоря Петрашко, который порекомендовал ее Кабмину, минуя конкурс. Свою версию назначения УНН изложил заместитель Магалецкой Андрей Лордкипанидзе от имени ведомства.

Он сообщил, что конкурс на главу Госпотребслужбы Кабмин отменил временно, в период действия карантина в связи с COVID-19. Поэтому, как считают в Госпотребслужбе, назначение Магалецкой главой ведомства без конкурса — было законным и обоснованным.

Цитата

“Таким образом, не существовало какой-либо отмены конкурса на главу Госпотребслужбы для дальнейшего назначения на эту должность Магалецкой Владиславы Валериевны. То есть, назначение Владиславы Магалецкой на должность Главы Государственной службы Украины по вопросам безопасности продуктов и защиты прав потребителей состоялось не вне конкурса, а в полном соответствии с требованиями действующего законодательства, которое действовало на момент назначения. Таким образом, требования, которые бы действовали на момент назначения Магалецкой Владиславы на должность Главы Госпродпотребслужбы о необходимости проведения конкурса, действующее законодательство не содержало, а те требования о порядке назначения, которые действовали — были соблюдены субъектом назначения в полной мере”, — поясняет Госпотребслужба.

Иными словами, конкурса на главу Госпотребслужбы действительно не было и Магалецкой, в отличии от ее предшественников, просто повезло занять должность без конкурса, потому что так решил Кабмин для “предотвращения распространения на территории Украины острого респираторного заболевания COVID-19”. По замыслу Кабмина, отсутствие конкурса на глав государственных ведомств во время карантина и спустя 30 дней после его отмены каким-то образом уберегает людей от COVID-19.

Дополнение

Глава Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая в 2014-2016 году была заместителем Министра аграрной политики и продовольствия Украины. В 2016 г. находилась на должности вице-президента инвестиционного фонда SigmaBleyzer Investment Group и вице-президента аграрной компании AgroGeneration, связанных с известным американским бизнесменом украинского происхождения Майклом Блейзером.

Перед назначением на должность главы Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая в декларации указала состояние своей семьи, среди которых 4 квартиры в Киеве: на 169 кв.м. за 4,09 млн, на 70 кв.м. по номинальной цене в 50 тыс. грн и две в пользовании на 91,3 кв.м. и на 102 кв.м., а также жилой дом на 237 кв.м. с земельным участком 1003 кв.м.

Также Магалецкая задекларировала соболью шубу Ciolini за 450 тыс. и семейный автопарк из роскошных иномарок: Infiniti QX60 2017 выпуска по номинальной цене 228,4 тыс. грн, Porsche Cayman 2016 г.в. за 556,5 тыс. грн, Toyota Camry 2017 г.в. за 450,9 тыс. грн, Volvo S40 2012 г.в., без указания цены. Цены на автомобили в декларации значительно занижены. Например, Porsche стоит минимум 1,7 миллиона против 556 484 грн, указанных в декларации. А цены на Infiniti стартуют от 700 тысяч гривен, хотя в декларации авто “стоит” 228 443 грн.

Среди наличных финансовых накоплений семьи — 400 тысяч долларов, 5 тысяч швейцарских франков, 300 тыс. грн, а также 2 млн гривен в разных валютах на банковских счетах. Лишь одна зарплата Владиславы Магалецкой за 2019 год в компании AgroGeneration составила 3,9 млн грн.