В Раде начали сбор подписей для проведения внеочередного заседания

КИЕВ. 25 марта. УНН. В Верховной Раде Украины начали собирать подписи для проведения внеочередного заседания для принятия постановления, что осуждает события под Офисом Президента 20 марта (№ 5295). Об этом журналисту УНН рассказала заместитель главы парламентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

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"Начали собирать депутаты подписи для внеочередного заседания. Ориентируемся на вторник, 30 марта. Надеемся, что сегодня мы необходимое количество подписей соберем и официально передадим председателю Верховной Рады", - рассказала Кравчук.

Детали

По ее словам, в частности, среди вопросов повестки дня внеочередного заседания:

проект постановления о досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины Колыхаева И.В. (№ 4447)

проект постановления о досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины Скичко А.А. (№ 5012)

проект постановления о назначении внеочередных выборов Харьковского городского головы Харьковской области (№ 5292)

проект постановления о назначении внеочередных выборов Шегинивского сельского головы Яворивского района Львовской области (№ 5292).

Что было ранее

Депутат "Слуги народа" Юлия Гришина заявила, что на следующей неделе планируется сразу два внеочередных заседания Верховной Рады. Оба, скорее всего, во вторник, 30 марта. Второе инициирует Президент Владимир Зеленский. Рассмотреть планируют 12 вопросов.

Народные депутаты от фракции "Слуга народа" ранее заявили, что инициируют внеочередное заседание Верховной Рады для принятия постановления по оценке событий, произошедших вечером в субботу, 20 марта, под зданием Офиса Президента.

Контекст

В субботу вечером под стенами ОП состоялась акция с требованием справедливости для активиста Сергея Стерненко и других. Митингующие жгли файеры и бросали шумовые гранаты, на фасаде здания ОП активисты красной краской нанесли надписи.

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко назвал действия протестующих под зданием ОП проплаченной провокацией с целью дискредитации правоохранительных органов. Он отметил, что "разумные действия руководства полиции помешали планам провокаторов".

В Офисе Президента также заявили, что участники акции, которые били окна и жгли огонь на Банковой, пытались спровоцировать правоохранителей.

Позже в ОП уточнили, что размер ущерба, нанесенного государству в результате действий протестующих, по предварительным данным, составляет примерно 2 млн грн.