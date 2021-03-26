В аппарат Рады переданы подписи за проведение внеочередного заседания

КИЕВ. 26 марта. УНН. Народные депутаты собрали необходимое количество подписей, чтобы инициировать проведение внеочередного заседания Верховной Рады. Подписи передали в аппарат Рады. Об этом журналисту УНН рассказала заместитель председателя парламентской фракции “Слуга народа” Евгения Кравчук.

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“Подписей точно больше 150. Собранно достаточное количество. Они переданы в Аппарат ВР, поэтому ожидаем назначения конкретного времени. По дате мы ориентируемся и председатель Верховной Рады это подтвердил, что будет во вторник”, — рассказала Кравчук.

Что было раньше

25 марта в Верховной Раде Украины начали собирать подписи для проведения внеочередного заседания для принятия постановления, осуждающего события под Офисом Президента 20 марта (№ 5295).

Депутат “Слуги народа” Юлия Гришина заявила, что на следующей неделе планируется сразу два внеочередных заседания Верховной Рады. Оба, скорее всего, во вторник, 30 марта. Второе инициирует Президент Владимир Зеленский. Рассмотреть планируют 12 вопросов.

Народные депутаты от фракциӥ “Слуга народа” ранее заявили, что инициируют внеочередное заседание Верховной Рады для принятия постановления по оценке событий, произошедших вечером в субботу, 20 марта, под зданием Офиса Президента.

Контекст

В субботу вечером под стенами ОП состоялась акция с требованием справедливости для активиста Сергея Стерненка и других. Митингующие жгли файеры и бросали шумовые гранаты, на фасаде здания ОП активисты красной краской нанесли надписи.

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко назвал действия протестующих под зданием ОП проплаченной провокацией с целью дискредитации правоохранительных органов. Он отметил, что “разумные действия руководства полиции помешали планам провокаторов”.

В Офисе Президента также заявили, что участники акции, которые били окна и жгли огонь на Банковой, пытались спровоцировать правоохранителей.

Позже в ОП уточнили, что размер ущерба, нанесенного государству в результате действий протестующих, по предварительным данным, составляет примерно 2 млн грн.