Катастрофа самолета МАУ: Украина сообщила о дальнейших шагах после публикации спорного иранского отчета

КИЕВ. 29 марта. УНН. После публикации Ираном окончательного отчета относительно сбития самолета МАУ над Тегераном, Украина вместе с партнерами рассмотрит, в частности, возможность внесения изменений в положения международных конвенций, регулирующих технические расследования. Об этом в интервью УНН рассказал заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

Так, 19 марта в МИД заявили, что Украина донесла свою позицию до Международной организации гражданской авиации (ИКАО) по обнародованному Ираном техническому отчету о PS752.

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"Позиция, которую высказало правительство Украины по этому вопросу, широко разделяется всеми нашими партнерами, можно сказать, всем цивилизованным мировым сообществом. Более того, это был чуть ли не единственный раз, когда представитель Ирана в ИКАО даже не попросил слово, чтобы защитить позицию своего государства", - отметил Енин.

"Безусловно, мы на этом не остановимся, мы будем двигаться дальше", - добавил он.

Детали

По словам дипломата, в течение ближайших дней ожидается conference-call министров иностранных дел всех стран, пострадавших в результате указанной авиакатастрофы (Украина, Канада, Афганистан, Швеция и Великобритания).

"Мы будем обсуждать дальнейшие совместные шаги. Безусловно, одним из направлений такого диалога будет оценка возможностей внесения изменений в положения международных конвенций, регулирующих соответственно технические расследования, поскольку мы видим, насколько сложно заставить государство-члена Конвенции добросовестно выполнять свои обязательства, если государство уклоняется от сотрудничества", - сообщил Енин.

Он отметил, что это - не просто вопрос справедливости относительно жертв рейса PS752, но и безопасность будущих авиационных перевозок, поскольку технический отчет имеет целью выработку рекомендаций по дальнейшему совершенствованию системы безопасности полетов.

"Соответственно, если ты не смог установить ключевые причины катастрофы, то и все рекомендации по улучшению системы безопасности авиасообщения так же будут иррелевантны", - добавил он.

Что было ранее

Неделю назад организация гражданской авиации Ирана в итоговом отчете назвала причиной аварии украинского самолета в окрестностях Тегерана в январе 2020 года "ошибку оператора системы ПВО".

Украина назвала этот отчет "сборником манипуляций".

Катастрофа самолета МАУ рейса PS752 "Тегеран-Киев" (самолет Boeing 737-800) "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана утром 8 января 2020 года. В результате авиакатастрофы погибли 176 пассажиров и членов экипажа, среди которых 11 украинцев.

Иранские войска 11 января сообщили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "враждебную цель", а именно - за крылатую ракету. При этом, в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.