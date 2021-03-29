С позиции иранской правящей элиты, дело о сбитии самолета МАУ можно закрывать - Енин

КИЕВ. 28 марта. УНН. После обнародования итогового отчета по сбитию самолета МАУ неподалеку от Тегерана, с позиции иранской правящей элиты, дело можно закрывать. Однако Украине до сих пор неизвестны даже имена тех, кого привлекают к уголовной ответственности. Об этом в интервью УНН 22 марта рассказал заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин, передает УНН.

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"Если посмотреть на эту ситуацию глазами иранской правящей элиты, то дело, в принципе, можно закрывать. Уголовное производство завершено и вот-вот люди будут переданы в суд. Денежные компенсации иранская сторона анонсировала (кто не хочет, это якобы его проблемы), в том размере, в котором предложила, так люди и должны согласиться. А с Украиной, по мнению иранской стороны, осталось договориться только о цене компенсации самолета", - сказал Енин.

Детали

В то же время, по его словам, та реальность, которую видит Украина и все ее международные партнеры, кардинально отличается.

"До сих пор нам неизвестны даже имена тех, кого привлекают к уголовной ответственности в Иране", - отметил дипломат.

Он рассказал, что украинская сторона неоднократно подчеркивала необходимость в более доверчивом диалоге, в частности по вопросам расследования.

"Что касается компенсаций, иранская сторона вправе объявлять любые заявления, единственное - у нас есть переговорный процесс, в рамках которого слово "компенсация" еще не обсуждалось ни разу. И, безусловно, мы будем стоять на страже интересов наших граждан и добиваться максимального уровня компенсаций. Что касается самолета, то вопрос с ним закрывается на уровне страховых компаний, и Украина не имеет ничего общего с этим треком", - добавил он.

Справочно

Неделю назад организация гражданской авиации Ирана в итоговом отчете назвала причиной аварии украинского самолета в окрестностях Тегерана в январе 2020 года "ошибку оператора системы ПВО".

Украина назвала этот отчет "сборником манипуляций".

Отметим, что еще в декабре появилась информация о том, что кабинет министров Ирана утвердил сумму в 150 тыс. долларов США или ее эквивалент в евро для семей каждой жертвы катастрофы самолета "Международных авиалиний Украины", сбитого над Тегераном в январе 2020 года.

Катастрофа самолета МАУ

Рейс PS752 "Тегеран-Киев" (самолет Boeing 737-800) "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана утром 8 января 2020 года. В результате авиакатастрофы погибли 176 пассажиров и членов экипажа, среди которых 11 украинцев.

Иранские войска 11 января сообщили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "враждебную цель", а именно - за крылатую ракету. При этом, в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.