Голубовская о годе министра Степанова в должности: никто бы больше не сделал

КИЕВ. 30 марта. УНН. Сегодня ровно год, как министр здравоохранения Максим Степанов работает на этой должности. Заслуженный врач Украины, главный инфекционист страны Ольга Голубовская в своем интервью УНН, которое будет опубликовано в ближайшее время, оценила, как прошел этот сложный пандемический год для украинской медицины и сколько удалось реализовать Министерству здравоохранения в сжатые сроки для спасения жизней украинцев.

Так, Ольга Голубовская объяснила, что на момент начала пандемии COVID-19 вся система здравоохранения находилась в разрухе, которая не позволяла проводить даже больше 200 тестов на коронавирус в день.

“Я считаю, что нужно нашему Министерству выложить на своем сайте или не на сайте, а сказать где-то более детально, сколько было у нас эпидемиологов, вирусологов, сколько мы делали тестов, сколько было лабораторных центров. (...) С чего мы начинали тогда, и сейчас что. И это же уже делалось, когда мы все горели — мы все здесь работали круглосуточно, потому что не только с пациентами нужно, а еще и с нормативными документами, а эти документы надо еще имплементировать, чтоб они работали. Я как раз считаю, что Министерство в тех условиях и с теми кадрами, которые там есть — никто бы больше не сделал”, — отметила она.

Инфекционист считает самым важным в работе Минздрава за этот год именно отношение к кадровому медицинскому потенциалу, благодаря чему удалось удержать многих специалистов и эффективно противостоять пандемии, совершенствуя систему и протоколы лечения.

“Самое главное, что сделало это Министерство — вернули специалистов. И хоть приятно работать с руководством Минздрава сейчас. Вы же понимаете, когда абсолютно хамское отношение и на белое говорят черное, то ясно, что специалисты им не нужны... Поэтому есть позитив, а то, что всегда хочется сделать больше — я согласна. Возможно, можно было бы сделать больше, но тогда надо укрепить все структуры”, — подчеркнула Голубовская.

Любые нарекания на работу Минздрава она считает абсолютно несправедливыми, учитывая то состояние разрухи медицинской системы, во время которого министр Максим Степанов пришел на должность.

“Смотрите, почему люди говорят: столько времени, год, уже новый министр, уже можно что-то сделать... Нельзя сделать. Потому что государственная машина — она сама по себе очень вязкая. Все управленцы это знают. То есть, разрушить вы можете очень быстро. Вот разрушили, повыгоняли специалистов, кто-то сам ушел, потому что профессиональный человек в этом ужасе работать не может. (...) Так вот, люди думают, что, если год уже новый министр, так уже можно за год сделать. Нельзя сделать, потому что все разрушено”, — объяснила врач.

Среди важных достижений Минздрава за этот год, кроме эффективной противоэпидемиологической борьбы, Голубовская называет прорыв Украины в развитии трансплантологии, оперативное утверждение новых современных протоколов лечения COVID-19, а также возвращение ликвидированной ранее интернатуры по инфекционным болезням.

“Я занималась на уровне государства протоколом, и у меня ничего толком не получалось, пока не пришел Степанов. И буквально на второй день после его прихода он (протокол — ред.) был утвержден. (...) Нравится он или нет, но этот человек год в этой разрухе пытается что-то делать. Смотрите, как по трансплантологии продвинулись дела, а то ж полный ноль был. Только миллионы гривен отдавали куда-то. 17 миллионов гривен на реестр трансплантации исчезли куда-то — ни денег, ни реестра. Что еще сделал Степанов хорошего? Скажу. Нам вернули интернатуру по инфекционным болезням. Вы знаете, что ликвидировали интернатуру по инфекционным болезням? Ее не было. То есть, нужно было сначала пройти интернатуру по внутренней медицине три года, и только потом... Вы представляете, кто в эту социальную сферу пойдет работать. Это похоронить специальность. И вот, что хорошего привнесло это Министерство. В том развале, в каком министр застал эту отрасль, (...) я считаю за этот год больше, чем сделал Степанов, больше никто бы не сделал. Объективно. Больше никто бы не сделал”, — уверена Голубовская.

Дополнение

Максим Степанов был назначен министром здравоохранения 30 марта 2020 года. Ранее в интервью “Радио Свобода” Степанов рассказал, что ему удалось сделать за год пребывания в должности.