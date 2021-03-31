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Комитет ВР перенес на 8 апреля рассмотрение законопроекта о "налоге на Google"

Комитет ВР перенес на 8 апреля рассмотрение законопроекта о "налоге на Google"

Алексей Устенко

КИЕВ. 31 марта. УНН. Комитет Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики перенес на 8 апреля рассмотрение законопроекта № 3683 о так называемом "налоге на Google". Об этом журналисту УНН сообщил председатель подкомитета по вопросам рентных платежей, экологического налога и налогообложения АПК этого комитета ВР Алексей Устенко.

Цитата:

"Перенесли рассмотрение закона (о налоге на Google - ред.) на 8 апреля. Были неточности и налоговая попросила неделю на корректировку", - рассказал Устенко.

Дополнение

Ранее Устенко рассказывал, что сегодня комитет планировал рассмотреть законопроект № 3683 о так называемом "налоге на Google".

Верховная Рада приняла за основу законопроект № 3683 о так называемом "налоге на Google".

Нардеп Данил Гетманцев ранее пояснил, что он предлагает ввести удобный механизм для налогообложения таких компаний, чтобы обеспечить поступление в государственный бюджет и уравнять в правах украинский и транснациональный бизнес, который "почему-то на сегодня является льготным".

Источник: УНН
Теги: ВР, налоги, Google
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