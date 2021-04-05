Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,96 0,1231  EUR: 32,84 0,1362 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Весы будут полны обаяния, а Львам стоит умерить свой норов: эксклюзивный гороскоп на неделю для всех знаков зодиака
Весы будут полны обаяния, а Львам стоит умерить свой норов: эксклюзивный гороскоп на неделю для всех знаков зодиака
Показать еще
Публикации RSS
Эксклюзив: Политика
Архив
2805

Нардеп Ивченко оценил перспективы аграрного сотрудничества Украины с Катаром

Нардеп Ивченко оценил перспективы аграрного сотрудничества Украины с Катаром

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Президент Владимир Зеленский находится с официальным визитом в Катаре. Среди важных сфер будущего сотрудничества в главы государства назвали в том числе и аграрную сферу. УНН расспросил у члена аграрного комитета народного депутата Вадима Ивченко о перспективах сотрудничества Украины и Катара в аграрной сфере.

Цитата

“Украина — это продовольственный магазин для всего мира. Я думаю, с Катаром ситуация сотрудничества в аграрной сфере может состоять по следующим сценариям. Во-первых, мы можем предлагать этой стране уже первичную переработанную продукцию, например, муку, а не просто сырье в виде зерна, для того, чтобы они производили у себя продукты, хлеб, или хлебобулочные изделия. И вторая перспектива — это катарские инвестиции в орошение, но так, чтобы эти инвестиции могли использовать украинские аграрии, а не только катарские компании, которые сделают орошение именно для своих предприятий или украинских земель, которые они обрабатывают”, — рассказал Ивченко.

Детали

Народный депутат считает, что Катар со своими инвестициями может открыть возможности для украинских товаропроизводителей и фермеров с помощью развития системы орошения на юге страны, где существует большая проблема с засухами и мелиорацией.

“Для двух стран было бы очень выгодно, чтобы катарцы со своим многочисленным финансовым ресурсом открыли возможности для украинских товаропроизводителей и фермеров именно с орошения на юге Украины. Это два взаимовыгодные сценарии, не превращающие Украину в сырьевую базу богатой страны, которые помогут внедрить необходимый баланс. Подождем результатов переговоров, чтобы уже сделать однозначные выводы о том, понимает ли власть важные аграрные процессы и проблемы Украины”, — подытожил Ивченко.

Дополнение

Напомним, нардеп Ивченко рассказал европейскому изданию London Globe о странах, заинтересованы инвестициями в землю Украины и их мотивы.

Источник: УНН
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.