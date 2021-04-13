Рада может рассмотреть законопроект о ликвидации ОАСК на следующей пленарной неделе - Вениславский

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Верховная Рада может рассмотреть президентский законопроект о ликвидации Окружного административного суда города Киева на следующей пленарной неделе. Об этом журналисту УНН рассказал представитель Главы государства в КСУ, народный депутат от "Слуги народа" Федор Вениславский.

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"Поскольку для любого законопроекта по закону о Регламенте должны быть соблюдены процедуры, в том числе подача альтернативного законопроекта, заключение профильного комитета, в данном случае - комитета по правовой политике, то я прогнозирую, что рассмотрение этого законопроекта может иметь место на следующей пленарной недели, которая будет через неделю. Тогда, я думаю, в первом чтении будет рассмотрен этот законопроект", - сказал Вениславский.

Детали

По его словам, законопроект о ликвидации Окружного административного суда города Киева является абсолютно конституционным.

"Абсолютно конституционный законопроект и инициатива. Это еще не предложение ликвидировать, это инициированный для внеочередного рассмотрения законопроект в соответствии с ч.2 ст.125 Конституции Украины, которая предусматривает исключительное право Президента Украины после консультации с Высшим советом правосудия вносить законопроект об организации, образовании, ликвидации суда. То есть, в этом случае Президент действовал в полном соответствии со своими конституционными полномочиями, получив заключение ВСП, и рекомендовал ВР вне очереди рассмотреть законопроект", - пояснил Вениславский.

Нардеп отметил, что в целом для судебной системы этот законопроект юридических последствий как таковых не будет иметь.

"Это будет лишь сигналом для всех судов и судей, что не стоит отдавать (предпочтение - ред.) деньгам перед интересами граждан, государства и общества, и это может иметь место в отношении любого суда, если судьи этого суда будут заниматься неправомерными действиями, как судьи ОАСК. Для судей непосредственно ОАСК в соответствии с законом "О судоустройстве и статусе судей" будет предложен перевод в другой суд, если они откажутся быть переведенными, то следствием будет их увольнение", - рассказал представитель Главы государства в КСУ.

Также Вениславский сообщил, что функцию ОАСК будет выполнять тот окружной административный суд, юрисдикция которого распространяется на Киевскую область.

"То есть, его юрисдикция будет распространяться и на Киев. Другие дела будут переданы по передаточным документам о приеме и передаче от одного суда в другой. Судебные производства, в которых рассмотрение еще не начинался, будут рассмотрены с самого начала, а в тех, где уже начался, будет начато с начала", - сказал Вениславский.

Что было ранее

Президент Украины Владимир Зеленский инициировал ликвидацию Окружного административного суда города Киева, внеся соответствующий законопроект в Верховную Раду как неотложный.

При этом ранее поданным законопроектом № 5067, инициированным Президентом Украины Владимиром Зеленским, предлагалось сократить полномочия ОАСК, исключив из его подсудности дела по обжалованию нормативно-правовых актов правительства, министерства или другого центрального органа исполнительной власти, Нацбанка или иного субъекта властных полномочий, полномочия которого распространяются на всю территорию Украины.

Справка

Указом Президента Украины "Об образовании местных и апелляционных административных судов, утверждении их сети и количественного состава судей" от 16.11.2004 № 1417/2004 был образован Окружной административный суд города Киева.

21 января 2020 года состоялось собрание судей Окружного административного суда города Киева, на котором путем тайного голосования был избран председатель суда. 39 из 42 присутствующих судей отдали свой голос за Павла Вовка.

Председатель ОАСК является фигурантом уголовного производства относительно "пленок ОАСК". Также недавно в Киеве на взятке в 100 тыс. долл. поймали двух адвокатов, один из которых - брат главы ОАСК Вовка. Во время обысков у задержанных обнаружены антиквариат, документы на имя председателя ОАСК и его близкого родственника, немалые денежные средства - более 3,7 млн долл. США, 840 тыс. евро, 20 тыс. фунтов, 230 тыс. грн и 100 шекелей - всего более 130 млн грн.