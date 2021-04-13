Минэкономики сообщило дату конкурса на главу Госпродпотребслужбы

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Объявление конкурса на должность Главы Госпродпотребслужбы запланировано на 23 июня 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономики, передает УНН.

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"Согласно письму Кабинета Министров Украины от 16.03.2021 года № 8208/0/2-21 сформирован ориентировочный график проведения конкурсов на занятие должностей государственной службы категории "А", согласно которому объявление конкурса на должность Главы Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей запланировано на 23 июня 2021 года", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Дополнение

Сегодняшний руководитель Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая получила эту должность без конкурса в ноябре прошлого года. По официальной версии, отмена конкурса связана с тем, что таким образом правительство боролось с COVID-19. По неофициальной - Магалецкая получила должность по рекомендации министра экономики Игоря Петрашко.

Магалецкая в 2001 году окончила факультет кибернетики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

С 2011 по 2014 годы проходила обучение в Эдинбургской бизнес-школе и закончила со степенью магистра делового администрирования и магистра экономики управления. В 2013-2014 годах получила образование по программе Агро МВА.

Однако эксперты скептически относятся к послужному списку Магалецкой и сомневаются в ее компетентности.

"Что можно сказать о руководителе, если мало ее (Владиславу Магалецкую - ред.) кто в глаза видел? Не знаю, что это за руководитель, потому что она вообще не из этой системы. Как она может проблему решать, если таблицу Менделеева не знает. Назначит своих, бардак потом никому разгребать, а они постами в фейсбук отмахиваются от проблемы", - отметил в комментарии УНН директор Киевского эколого-культурного центра Владимир Борейко.

"Назначение на должности в таких ответственных структурах, касающихся окружающей среды, жизни и здоровья людей, происходит хаотично и без учета профессиональной подготовки или наличия опыта в той или иной сфере. Руководство Госпродпотребслужбы и других ее структурных подразделений в основном некомпетентно. А назначение таких некомпетентных людей приводит к принятию неэффективных или даже преступных решений, которые вредят окружающей среде", - добавила председатель Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко.

Сомнения экспертов в непрофессионализме главы Госпродпотребслужбы усилились, когда в Украине за три месяца погибло около двух тысяч редких птиц в зоне херсонского заповедника "Аскания-Нова". Причиной трагедии, как сообщила Госпродпотребслужба, стало отравленное зерно, которым фермеры травили грызунов. Глава Госпродпотребслужбы выдавала рекомендации, собирала круглые столы и даже сообщила о запрете яда на три месяца, но птицы продолжили умирать. За птицами могут последовать пчелы, не говоря уже об онкозаболеваниях людей, говорят эксперты.