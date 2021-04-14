Альперин, Еримийчук и Амирхонян на выход: Украина планирует лишить гражданства контрабандистов и "тендерного тролля"

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Как минимум двух фигурантов санкционного списка контрабандистов из Указа Президента Украины и бизнесмена Араика Амирхоняна, которого СМИ прозвали "тендерным троллем", планируют лишить гражданства Украины и выдворить за пределы страны. Об этом УНН сообщил осведомленный в ситуации собеседник.

Речь идет, в частности, о Вадиме Альперине и Александре Еримийчуке, в отношении которых по решению СНБО Указом Президента введены персональные санкции. Основанием для введения санкций стала информация, предоставленная Службой безопасности Украины.

Также собеседник сообщил, что лишение гражданства может ожидать Араика Амирхоняна, которого нет в упомянутом санкционном списке, но который является фигурантом расследований Службы безопасности Украины относительно присвоения бюджетных средств в особо крупных размерах и в отношении действий, направленных на свержение конституционного строя из корыстных побуждений.

Вадим Альперин

Президент Украины назвал его "крестным отцом контрабанды". Альперин был задержан по подозрению в создании преступной организации, которая занималась махинациями с растаможкой товаров, ввозимых в Украину. В рамках расследования НАБУ был задержан 27 ноября 2019 года. Однако через несколько дней вышел под залог.

Альперина связывают с судном "Фаина", которое еще в 2008 году перевозило украинские танки в Кению, о чем стало известно после захвата судна сомалийскими пиратами.

В приложении к Указу Президента о введении санкций указывается, что Альперин, кроме гражданства Украины, имеет гражданство Израиля.

Александр Еримийчук

Известно, что его называют "Слон". Деятельность его на Буковинской таможне связывают с бывшим народным депутатом, членом партии "Народный фронт" Максимом Бурбаком. Также, по информации СМИ, Еримийчук якобы контролирует поставки товаров широкого потребления из Турции и Китая. По информации источника УНН, Еримийчук имеет гражданство Румынии.

Араик Амирхонян

Известен тем, что несколько раз попадал в поле зрения СМИ и правоохранителей после "разговоров" с представителями Укравтодора (компании, связанные с ним, выполняли подрядные работы по строительству дорог за бюджетные средства) и АМКУ. Наибольшую огласку получил инцидент, произошедший в 2015 году, когда было совершено нападение на тогдашнего главу Укравтодора Андрея Батыщева в его собственном кабинете. С именем Амирхоняна связывают еще несколько подобных инцидентов, за которые он даже задерживался.

В июне 2019-го СБУ задержала Амирхоняна по подозрению в создании "механизма незаконной переправки" людей из Украины в Россию через Крым, а также незаконном завладении имуществом украинских предприятий на сумму почти 20 млн грн. А также по подозрению в сговоре с сотрудниками АМКУ по 200 заблокированным тендерам на более 20 млрд грн. Однако Амирхонян вышел под залог. Сейчас он объявлен в розыск. Вероятно, находится во Франции. В феврале 2021 года СБУ сообщила Амирхоняну о подозрении в деле о присвоении 500 млн грн бюджетных средств. Однако, часть компаний, которые связывают с Амирхоняном, продолжают попытки участия в тендерах на строительство дорог.

УНН направил запросы в компетентные органы для подтверждения информации о возможном лишении упомянутых лиц гражданства.