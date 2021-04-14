В Раде рассказали, когда приобрели и сколько потратили на лампы для кварцевания сессионного зала

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Для проведения кварцевания в сессионном зале Верховной Рады используют два облучатели бактерицидные передвижные ОБПе-450м (6 ламп), приобретенные в 2009 году на общую сумму более 5 тыс. грн. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе Аппарата ВР в ответ на запрос.

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"Для обеззараживания и предотвращения передачи инфекций воздушно-капельным путем в сессионном зале здания Верховной Рады на улице Михаила Грушевського, 5 проводится кварцевание помещения с помощью двух облучателей бактерицидных передвижных ОБПе-450м (6 ламп), приобретенных в 2009 году на общую сумму 5610 грн", - говорится в ответе на запрос.

Что было раньше

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков рассказал, что Верховная Рада на этой неделе будет работать в обычном режиме, однако перерыв в заседании будет увеличен для проведения кварцевания в помещении.

На прошлой неделе нардеп от "Слуги народа" Олексий Устенко рассказал УНН, что всю пленарную неделю народным депутатам придется работать без буфета.

Напомним

Более 360 народным депутатам Верховной Рады Украины выдали спецпропуска для проезда в общественном транспорте на фоне введения таких ограничений в Киеве.