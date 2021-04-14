Украина готовится депортировать Альперина, Амирханяна и Еримичука

КИЕВ. 14 апреля. УНН. В Украине готовят процедуру депортации относительно трех фигурантов санкционного списка контрабандистов из Указа Президента Украины - Вадима Альперина, Араика Амирханяна и Александра Еримичука. Об этом УНН сообщил информированный источник в правительстве.

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"Одобренные СНБО санкции за контрабанду предусматривают потерю некоторыми лицами украинского гражданства. В соответствии с принятым решением, сейчас готовится предусмотренная национальным законодательством процедура депортации трех бывших граждан Украины", - сообщил источник.

Детали

По словам собеседника, речь идет в частности о Вадиме Альперине (имеющем гражданство Израиля), Араике Амирханяне (имеет гражданство Армении) и Александре Еримичуке (имеет гражданство Румынии).

Как отметил источник в правительстве, 15 апреля СНБО "должен провести очередное заседание с целью принятия дальнейших решений для защиты национальной безопасности нашего государства".

Что еще известно

Как сообщал УНН, как минимум двух фигурантов санкционного списка контрабандистов из Указа Президента Украины и бизнесмена Араика Амирхоняна, которого СМИ прозвали "тендерным троллем", планируют лишить гражданства Украины и выдворить за пределы страны.

Вадим Альперин

Президент Украины назвал его "крестным отцом контрабанды". Альперин был задержан по подозрению в создании преступной организации, которая занималась махинациями с растаможкой товаров, ввозимых в Украину. В рамках расследования НАБУ был задержан 27 ноября 2019 года. Однако через несколько дней вышел под залог.

Альперина связывают с судном "Фаина", которое еще в 2008 году перевозило украинские танки в Кению, о чем стало известно после захвата судна сомалийскими пиратами.

В приложении к Указу Президента о введении санкций указывается, что Альперин, кроме гражданства Украины, имеет гражданство Израиля.

Александр Еримийчук

Известно, что его называют "Слон". Деятельность его на Буковинской таможне связывают с бывшим народным депутатом, членом партии "Народный фронт" Максимом Бурбаком. Также, по информации СМИ, Еримийчук якобы контролирует поставки товаров широкого потребления из Турции и Китая. По информации источника УНН, Еримийчук имеет гражданство Румынии.

Араик Амирхонян

Известен тем, что несколько раз попадал в поле зрения СМИ и правоохранителей после "разговоров" с представителями Укравтодора (компании, связанные с ним, выполняли подрядные работы по строительству дорог за бюджетные средства) и АМКУ. Наибольшую огласку получил инцидент, произошедший в 2015 году, когда было совершено нападение на тогдашнего главу Укравтодора Андрея Батыщева в его собственном кабинете. С именем Амирхоняна связывают еще несколько подобных инцидентов, за которые он даже задерживался.

В июне 2019-го СБУ задержала Амирхоняна по подозрению в создании "механизма незаконной переправки" людей из Украины в Россию через Крым, а также незаконном завладении имуществом украинских предприятий на сумму почти 20 млн грн. А также по подозрению в сговоре с сотрудниками АМКУ по 200 заблокированным тендерам на более 20 млрд грн. Однако Амирхонян вышел под залог. Сейчас он объявлен в розыск. Вероятно, находится во Франции. В феврале 2021 года СБУ сообщила Амирхоняну о подозрении в деле о присвоении 500 млн грн бюджетных средств. Однако, часть компаний, которые связывают с Амирхоняном, продолжают попытки участия в тендерах на строительство дорог.