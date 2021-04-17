Енин о задержании украинского дипломата в России: Украина готовит ответ

КИЕВ. 17 апреля. УНН. Задержание ФСБ РФ в Санкт-Петербурге консула Генерального консульства Украины - это очередная провокация государства агрессора относительно Украины на фоне военной эскалации вдоль украинских границ. Об этом журналисту УНН рассказал заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

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"Очередная провокация государства агрессора относительно Украины на фоне военной эскалации вдоль границ Украины и на территории временно оккупированного Крыма. В соответствии с существующей практикой и на основе принципа взаимности украинская сторона готовит ответ в отношении российских дипломатов", - сказал Енин.

Что было раньше

ФСБ РФ задержала в Санкт-Петербурге консула Генерального консульства Украины. Дипломат задержали якобы за получение закрытой информации из баз данных правоохранительных органов и ФСБ.

В российской спецслужбе добавили, что к украинскому дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права.

Согласно международным нормам, дипломаты обладают неприкосновенностью в стране, в которой они работают, но их можно лишить права пребывания в случае нарушения закона или враждебных действий. Как следует из Венской конвенции, государство пребывания может в любое время уведомить аккредитующее государство, что глава представительства или другой дипломатический работник является персоной нон грата и его пребывание в стране неприемлемо.

К слову

Все это происходит на фоне нарастающего напряжения в связи со значительным увеличением военного присутствия российских войск неподалеку у границы Украины, а также на фоне проведения военных учений на территории временно оккупированного Крыма.