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Зеленский ответит на приглашение Путина - ОП

Зеленский ответит на приглашение Путина - ОП

Владимир Зеленский

КИЕВ. 22 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский ответит на заявление российского лидера Владимира Путина о готовности обсудить двусторонние отношения. Об этом УНН сообщила прессекретар Главы государства Юлия Мендель.

Цитата

Отвечая на вопрос относительно заявления Путина, собеседница УНН отметила, что “реакция главы государства обязательно будет”.

Контекст

Владимир Путин сегодня заявил о готовности обсудить с украинским лидером Владимиром Зеленским в Москве двусторонние отношения в любое удобное время, а относительно Донбасса посоветовал сначала поговорить с “ДНР” и “ЛНР”.

По словам Путина, если Зеленский хочет начать восстановление отношений с РФ, Москва будет это приветствовать.

Ранее на этой неделе Зеленский в своем видеообращении предложил Путину встретиться “в любой точке” Донбасса, где происходит конфликт. Обращаясь к России, украинский президент также отметил, что различные взгляды Киева и Москвы на прошлое и будущее можно рассматривать не как проблему, а как возможность.

Источник: УНН
Теги: Владимир Путин, Украина, Владимир Зеленский, Офис президента Украины

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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