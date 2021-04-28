В России показали список "недружественных стран", в котором есть Украина: несет ли он угрозу, рассказал бывший глава МИД

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Российское правительство вскоре официально представит список "недружественных стран" РФ. По данным российских СМИ, Украина и США попадают в перечень. О том, как это может отразиться и несет ли угрозу для украинских дипломатов, УНН рассказал бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

Так, по данным росСМИ, в списке приведены десять государств: Украина, США, Эстония, Великобритания, Польша, Канада, Чехия, Литва, Латвия и Австралия.

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"Путин подписал указ, которым запретил, чтобы российские граждане работали в дипломатических представительствах стран, которые они определят как недружественные. Поэтому к защите прав наших граждан это прямого отношения не имеет, но то, что Украина там будет - в этом нет никакого сомнения, и мы будем там, я думаю, на почетном втором месте", - пояснил собеседник УНН.

Детали

По его словам, речь идет о том, пользуется ли Украина в диппредставительстве в России услугами российских граждан. Огрызко отметил, что не имеет последних данных, но тем не менее ранее у Украины таких практически не было.

"С точки зрения практики, это на нас никоим образом не повлияет. Тем более, у нас сейчас отношений как таковых политических нет, культурных нет, гуманитарных - нет. Есть только отношения экономические. Но это косвенно влияет на деятельность нашего посольства, или оно скорее меньше влияет на все эти процессы, потому что оно идет мимо посольства. Я не думаю, что это каким-то образом на Украине может отразиться", - сказал он.

Для справки

Президент РФ Владимир Путин 23 апреля подписал указ о мерах воздействия на недружественные действия иностранных государств. Этот указ предусматривает, что в случае недружественных действий со стороны США или других государств Россия ограничит заключение иностранными сотрудниками дипмиссии всех гражданско-правовых договоров, предусматривающих деловые отношения с жителями России.

По данным МИД РФ, в настоящее время список недружественных России государств, которым будет запрещено нанимать российских граждан для работы в диппредставительстве, формируется.