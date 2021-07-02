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Правительственная уполномоченная по гендерной политике изучает ситуацию с женщинами-военными, которых заставили идти строевым шагом на каблуках

Правительственная уполномоченная по гендерной политике изучает ситуацию с женщинами-военными, которых заставили идти строевым шагом на каблуках

КИЕВ. 2 июля. УНН. Сейчас Правительственная уполномоченная по гендерной политике изучает ситуацию с женщинами-военными, которых заставили идти строевым шагом на каблуках во время репетиции парада ко Дню Независимости. Об этом в комментарии УНН заявила сама уполномоченная Екатерина Левченко.

Цитата:

"Реагировать будем однозначно, вообще - очень сложно маршировать на каблуках. Сейчас изучаем этот вопрос для того, чтобы найти правильные предложения для изменения этой формы обуви. И вообще, еще в 2019 году был военный парад, тогда уже высказывали, что не должно быть отдельных женских "коробок", должен быть общий строй, как это есть вообще в армии", - заявила Левченко.

Контекст

24 августа на Крещатике в Киеве состоится военный парад, посвященный 30-летию Независимости Украины. Вместе с другими подразделениями главной улицей столицы будет идти женская "коробка" военнослужащих ВСУ. Как сообщили в Минобороны, курсантки на параде будут идти новым строевым шагом - ногу поднимать ниже. И пойдут на каблуках.

Ситуация вызвала возмущение женщин-нардепов. Заместитель спикера ВР Елена Кондратюк зачитала обращение к министру обороны, в котором назвала каблуки - позором, и требовала отчитаться о том, кто решил, что женщины будут идти на каблуках, и сколько средств было потрачено на эту обувь.

Также министру обороны, который находился в парламенте на часе вопросов к правительству, подарили женскую обувь на каблуках.

Источник: УНН
Теги: ВР, Минобороны, парад, День Независимости, гендерное равенство
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