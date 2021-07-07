Арестович рассказал, кто заменил Кравчука во время заседания ТКГ

КИЕВ. 7 июля. УНН. Председателя украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонида Кравчука, которого недавно прооперировали, на сегодняшнем заседании заменил председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, народный депутат от "Слуги народа" Александр Мережко. Об этом журналисту УНН сообщил спикер украинской делегации ТКГ, советник руководителя Офиса Президента Олексий Арестович.

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"Сегодняшнее заседание ТКГ вел председатель политической подгруппы, народный депутат Украины, председатель комитета по межпарламентскому сотрудничеству Александр Мережко", - сказал Арестович.

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Как отметил Арестович, Мережко возглавил заседание ТКГ из-за того, что первый заместитель главы делегации, вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников находится сегодня с официальным визитом в НАТО.

Напомним

29 июня первый президент Украины и глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук перенес операцию на сердце.

По состоянию здоровья 87-летний Леонид Кравчук пропустил торжественное заседание Рады по случаю Дня Конституции.

Как отметил в комментарии УНН советник по информационной политике украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович, в Офисе Президента пока не рассматривают возможность замены 87-летнего главы украинской делегации в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) по Донбассу Леонида Кравчука после ранее перенесенной им операции на сердце.