Прагматизм Китая в отношениях с Украиной: эксперт назвал причины политического сближения двух стран

КИЕВ. 8 июля. УНН. Стремительное развитие отношений Украины и Китая на геополитическом полюсе связано с прагматизмом китайского правительства, которое активно заменяет европейских инвесторов и рассматривает потенциал в экономических отношениях между государствами. Об этом журналисту УНН рассказал политический аналитик Андрей Бузаров.

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“Одной из главных причин политического сближения двух стран является экономическая тенденция. У нас происходит открытие рынка земли, огромное количество запусков инфраструктурных проектов. Иностранные инвесторы с Запада и Европы не спешат, ввиду отсутствия четкой системы борьбы с коррупцией и традиционного недоверия на Западе политическим “элитам” в Украине. Китайцы на это все смотрят более прагматично. Они готовы входить в проекты, несмотря на существующие проблемы у нас”, - рассказал эксперт.

Детали

На сегодняшний день Китай является важным геополитическим игроком, в особенности, для Украины. В отношениях между государствами необходимо акцентировать внимание на экономических отношениях, так как китайская сторона, в отличие от западных партнеров, всегда проявляла готовность сотрудничать, считает эксперт. Более того, представители Китая открыто заявили о готовности ко всестороннему сотрудничеству с Украиной, отмечает аналитик. На данном этапе, по мнению эксперта, следующий шаг должен сделать Президент Владимир Зеленский.

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“Что это означает, и какие будут документы приняты под вот этот особый формат всестороннего сотрудничества - зависит от Президента Владимира Зеленского. И я думаю, что китайская сторона уже определилась с форматом сотрудничества. Теперь украинская сторона должна сделать шаг навстречу. Возможно, это должна быть поездка Зеленского в Китай, либо же встреча президента с кем-то из китайских лидеров для определения формата”, - добавляет Бузаров.

Важным нюансом на сегодняшний день остается реакция США. По предположениям аналитика, Китай и Украина также сблизились на фоне ухудшения личных отношений между Офисом Президента Украины и администрацией президента США Джо Байдена.

Бузаров отмечает, что “на сегодняшний день есть очень большой уровень недоверия между двумя офисами”. Украина, в свою очередь, пытается диверсифицировать внешнюю политику за счет такой игры на геополитических полюсах.

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“Я думаю, что проблема не конкретно в Украине и в США. Проблема в политической элите Украины, которая не смогла системно поставить вверх интересы украинского общества и страны над своими частными интересами, и ситуация с Китаем показывает, что мы сначала показываем негативное отношение к китайцам, а теперь наоборот. Если бы у нас была четкая системная политика, мы бы изначально шли с Китаем об руку, но этого не было. То есть Украина стала заложником частных интересов политической элиты”, - резюмировал эксперт.

Напомним

Руководитель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде и председатель политсовета партии Давид Арахамия в интервью китайскому госагентству Xinhua заявил, что принципы правления "Слуги народа" и Компартии Китая "во многом совпадают". Глава политсовета “слуг” также сообщил, что: “Украина надеется перенять положительный опыт Китая в области экономического развития".

В то же время, заместитель председателя партии "Батькивщина" народный депутат Вадим Ивченко считает, что комплиментарные заявления украинских чиновников, в частности, главы фракции "СН" Давида Арахамии в сторону КНР и ее коммунистической партии вызывают беспокойство в контексте визита Президента Украины Владимира Зеленского в США.

Там временем Кабмин сообщил, что Украина и Китай 30 июня подписали соглашение о сотрудничестве в области строительства инфраструктуры. Межправительственное соглашение подписали министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр коммерции КНР Ван Веньтао. Среди приоритетов сотрудничества - железнодорожный транзит, аэропорты, порты, коммуникации и муниципальное инженерное строительство. Соглашение предусматривает привлечение средств на льготных условиях от правительства Китая, необходимых для реализации инфраструктурных проектов. "Украина и КНР являются стратегическими партнерами", - отметили при этом в Кабмине.

При этом страны G7 стремятся составить конкуренцию Китаю, и ранее на саммите в Великобритании лидеры "Группы семи" приняли план поддержки стран с низким и средним уровнем доходов в совершенствовании их инфраструктуры. По сообщениям, противостоять растущему влиянию Китая на саммите призвал президент США Джо Байден. Как сообщалось, высшие должностные лица администрации США утверждают, "что китайские инвестиции обходятся слишком дорого".

Там времен, недавно появились сообщения, что Китай угрожал Украине остановкой поставок не менее полумиллиона доз вакцины от COVID-19, если Киев не прекратит поддерживать позицию ООН по ситуации в китайском Синьцзяне. Некоторые правозащитные группы утверждают, что китайцы плохо обращаются с уйгурами-мусульманами и другими людьми в регионе. И якобы Украина исключила свое имя из списка поддерживающих позицию государств. Китай отрицал информацию об угрозах Украины относительно непредоставления вакцин.