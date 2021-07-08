Российский политический деятель Валерий Куликов предстанет перед судом в Украине - источник

КИЕВ. 8 июля. УНН. Российский чиновник Валерий Куликов предстанет перед судом в Украине. Он был одним из руководителей Черноморского флота РФ. Об этом журналисту УНН сообщили источники в правоохранительных органах.

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"По данным СБУ, фигурантом производства является гражданин России, который в 2014 году занимал должность заместителя командующего Черноморского флота Военно-Морского Флота Вооруженных Сил РФ", - говорится в официальном сообщении на сайте СБУ.

В частности, в пресс-службе СБУ отметили, что гражданин России, который является высокопоставленным чиновником РФ, предстанет перед судом в Украине. Фамилия фигуранта в сообщении не называется.

Детали

Как стало известно УНН из источников в правоохранительных органах, речь идет о российском политическом деятеле Валерие Куликове, который был членом Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации от исполнительной власти Севастополя с 19 сентября 2017 года по сентябрь 2020 года.



"Согласно материалам производства злоумышленник подстрекал военнослужащих Вооруженных Сил Украины переходить на сторону вооруженных сил РФ, а также способствовал вторжению военнослужащих государства-агрессора, военной оккупации полуострова Крым, и вел агрессивную войну против Украины", - говорится в сообщении СБУ.

В частности, фигуранту сообщено о подозрении сразу по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

- ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

- ст. 111 (государственная измена)

- ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны).

Отмечается, что в дальнейшем дело будет рассматривать суд.

Справка

В 2013 году Валерий Куликов в звании контр-адмирала указом президента России Владимира Путина назначен заместителем командующего Черноморским флотом.

5 мая 2014 года указом № 302 В. В. Куликову присвоено воинское звание вице-адмирала.

19 сентября 2017 года указом губернатора Севастополя Овсянникова, Куликов наделен полномочиями члена Совета Федерации - представителя исполнительного органа государственной власти Севастополя.

26 сентября 2017 года уволен с должности заместителя командующего Черноморским флотом и в звании вице-адмирала уволен с военной службы.

13 сентября 2020 года в качестве кандидата от "Единой России" победил с результатом 43,35% на довыборах в Законодательное собрание Севастополя по округу № 2.