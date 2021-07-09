Госпогранслужба: на границах Беларуси пока нет всплеска нелегальных мигрантов в ЕС

КИЕВ. 9 июля. УНН. На границах Беларуси пока нет потока мигрантов в Европейский Союз. Об этом журналисту УНН сообщил помощник председателя Госпогранслужбы Украины - пресс-секретарь Андрей Демченко.

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"Для участка границы с Беларусью это (поток мигрантов - ред.) не свойственно. Даже сейчас, когда из Европейского Союза есть такие сообщения, что из Беларуси имеются значительные потоки мигрантов в ЕС, могу сказать, что это не так", - отметил Демченко.

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О нелегальных мигрантах из Беларуси заявил, в том числе, президент Литвы Гитанас Науседа. Он отметил, что белорусский режим использует миграцию своих жителей для того, чтобы оказывать давление на Литву и на Евросоюз. По его словам, сейчас количество мигрантов из Беларуси в Литву превысило тысячу человек, и страна сейчас сталкивается с миграционным кризисом.

Также отмечалось, что Беларусь неохотно идет на сотрудничество с литовскими пограничниками, которые обращаются за помощью в расследовании случаев проникновения нелегальных мигрантов на территорию Литвы через границу.

В то же время, в Литве объявили чрезвычайную ситуацию из-за увеличения миграционных потоков из Беларуси.

На фоне растущей нелегальной миграции через Беларусь, власти Литвы объявили о планах построить лагерь беженцев для до 350 человек в Центре регистрации иностранцев (URC) в Пабраде.