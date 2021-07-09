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Задержанного Павла Рабешко пытали белорусские карательные органы - МИД

Задержанного Павла Рабешко пытали белорусские карательные органы - МИД

КИЕВ. 9 июля. УНН. Задержанный 3 июля украинец в Беларуси Павел Рабешко подвергся пыткам карательными белорусскими органами. Об этом корреспонденту УНН сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

Цитата:

"Решительно осуждаем пытки белорусскими карательными органами гражданина Украины Павла Рабешко во время его задержания 3 июля в Столине... Призываем власть в Беларуси прекратить репрессии против граждан, освободить всех политических заключенных и гарантировать безусловное соблюдение основополагающих прав человека", - отметил Николенко.

Детали

Отмечается, что украинские дипломаты были на постоянной связи с Павлом после его освобождения и предоставили ему содействие безопасно покинуть территорию Беларуси.

В МИД также рекомендовали украинцам взвешивать риски при планировании поездок в Беларусь.

Контекст

4 июля сообщалось, что в Столине был задержан 24-летний гражданин Украины Павел Рабешко, который имеет вид на жительство в Беларуси. Также был проведен обыск в доме парня, в котором, как сообщается, приняли участие пятеро полицейских.

6 июля стало известно, что украинца Павла Рабешко освободили на следующий день после задержания.

Источник: УНН
Теги: МИД, Украина, Беларусь, задержание, пытки
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