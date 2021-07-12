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Жалоба на поведение представителя России в ПАСЕ: Мезенцева рассказала, какое наказание может ожидать Толстого

Жалоба на поведение представителя России в ПАСЕ: Мезенцева рассказала, какое наказание может ожидать Толстого

Мария Мезенцева

КИЕВ. 12 июля. УНН. Народный депутат из фракции "Слуга народа", член украинской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы Мария Мезенцева назвала высказывания вице-спикера ПАСЕ, представителя России Петра Толстого массовыми оскорблениями членов различных делегаций, в том числе украинской. Она уже отправила соответствующее письмо-жалобу президенту ПАСЕ. О деталях Мезенцева рассказала в комментарии УНН.

Цитата

"Согласно правилам поведения - это массовые оскорбления членов различных делегаций, в том числе украинской. Президент (Президент ПАСЕ Рик Даймс - ред.) должен, как правило, отправить на регламентный комитет", - сказала Мезенцева.

Какие действия может принять регламентный комитет за такие нарушения этических норм?

Речь может идти о временном лишении права выступать и быть занесенными в список докладчиков; временное лишение права подписывать поправку, предложение резолюции или рекомендации или письменную декларацию; временное лишение права обращаться с вопросами в Комитет министров; временное лишение права быть назначенным докладчиком или временный запрет действовать как докладчик комитета; временный запрет быть членом специальной комиссии по наблюдению за выборами; временное лишение права быть кандидатом в президенты Ассамблеи или председатели или заместители председателя комитета или подкомитета; временное лишение права институционального представительства Ассамблеи и ее комитетов.

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Контекст

Речь идет о высказываниях главы российской делегации в ПАСЕ, вице-председателя ПАСЕ, вице-спикера парламента России Петра Толстого.

"Украинцы и русские - это один народ. Нам нужно казнить лидеров Украины, которые узурпировали власть. Повесьте их на уличных фонарях. Украина является частью нашей Великой России", - заявил Толстой.

В частности, он назвал украинцев, британцев и балтийских коллег "моськами".

"Он наговорил так много, что делегация приняла решение писать письмо в защиту не только нашей чести, но и других коллег", - добавила Мезенцева.

Источник: УНН
Теги: ПАРЕ, Россия, Украина
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