В своей статье про Украину Путин оправдывается за оккупацию наших территорий - эксперт

КИЕВ. 13 июля. УНН. Статья президента России Владимира Путина об историческом единстве с Украиной является очередной манипуляцией и работой на внутренний электорат. Об этом журналисту УНН рассказал политолог-международник Антон Кучухидзе.

Если читать статью “между строк”, то можно увидеть посыл, с которым государство-агрессор обращается к Украине - оправдание своих агрессивных действий на Донбассе, считает эксперт.

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“Фактически он (Путин - ред.) оправдывает свои агрессивные действия на территории Украины якобы рассказом, что в Украине были лояльные люди, которые не рассматривают Украину, как анти-Россию, и что в Украине есть люди, которые не против России”, - отмечает эксперт.

Детали

Кучухидзе отмечает, что своего рода это намек на то, что Россия не собирается прекращать агрессивную политику в отношении Украины.

В то же время, данная статья, опубликованная на украинском языке на сайте президента России, является избирательной кампанией провластной партии. Известно, что 17 сентября в России пройдут выборы в Государственную думу.

“Путин же у них “царь-батюшка”. Учитывая, что у них выборы намечаются - это один из механизмов избирательной кампании провластной партии. Когда в стране такой провал с коронавирусом, с вакцинацией, столько сотен тысяч больных, я уже не говорю про умерших людей. Конечно, все эти внутренние провалы нужно перекрывать исторической значимостью объединения земель", - добавляет политолог.

Данный поступок также является психологической манипуляцией. Таким образом, российское правительство показывает, что “в России мы украинцев уважаем, а вот тогда, в событиях на Донбассе и в Крыму право украинцев на язык не уважали”.

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“Я считаю это все манипуляцией, политической технологией и игрой на электорат. Если они так любезно рассказывают, что мы с ними такие друзья, и у нас историческое единство - то пусть вывезут войска с Донбасса и Крыма”, - добавил Кучухидзе.

В то же время, для украинской стороны такой поступок страны-агрессора лишь добавляет аргументированности для дальнейшего проталкивания позиции об усилении давления на Россию, добавляет эксперт.

“Я думаю, что МИД выступит с заявлением об осуждении, и это нормальная реакция на эту историю. Такие статьи нам только дополняют аргументированность президенту и МИДу, что это наш враг, чтобы никто об этом не забывал. Потому что некоторые европейские страны любят об этом забывать”, - резюмировал политолог.

Контекст

12 июля Владимир Путин опубликовал ранее обещанную статью о том, что украинцы и россияне якобы "один народ", где он объяснил свои взгляды на данный вопрос.



Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что проанализирует и даст ответ на статью президента России Владимира Путина об украинцах и россиянах.



