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Выездное отменяется: заседание СНБО завтра состоится в Киеве

Выездное отменяется: заседание СНБО завтра состоится в Киеве

КИЕВ. 15 июля. УНН. Выездного заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины 16 июля не будет. Заседание пройдет в Киеве. Об этом сообщил журналисту УНН секретарь СНБО Алексей Данилов.

На вопрос, где 16 июля пройдет заседание СНБО, Данилов сказал: "В Киеве".

Дополнение

Ранее Данилов сообщал, что 16 июля состоится первое выездное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Его планировали провести в Сумах. Однако позже секретарь СНБО заявил, что проведение выездного заседания СНБО 16 июля именно в Сумах под вопросом.

Так, Данилов сообщал, что на заседании 16 июля планируют рассмотреть вопрос введения новых санкций, вопрос национальной безопасности и вопросы, касающиеся недр.

Источник: УНН
Теги: СНБО
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