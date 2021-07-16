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Встречу Зеленского со "слугами" перенесли на август

Встречу Зеленского со "слугами" перенесли на август

Алексей Устенко

КИЕВ. 16 июля. УНН. Запланированную на 17 июля встреча Президента Украины Владимира Зеленского с парламентской фракцией "Слуга народа" перенесли на август. Об этом УНН сообщил народный депутат Украины Алексей Устенко.

Цитата:

"Встреча фракции с Зеленским перенесли с завтра на август", - сказал Устенко.

Встреча должна состояться до Дня Независимости, но ориентировочно во второй половине августа.

Что было раньше

Сообщалось, что фракция "Слуга народа" 17 июля проведет закрытое мероприятие с участием Президента Украины Владимира Зеленского и членов правительства.

УНН стало известно, что это мероприятие состоится в ОП и будет происходить в формате общения Президента Зеленского не со всей фракцией сразу, а с группами, на которые формально разделено монобольшинство. Напомним, таких групп 15.

Кроме того, по информации УНН, во время встречи должны были рассматриваться и кадровые вопросы: одним из тех, чья фамилия должна была быть внесена в повестку дня для обсуждения относительно возможной отставки с должности был министр юстиции Денис Малюська.

Источник: УНН
Теги: Владимир Зеленский, Слуга народа
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