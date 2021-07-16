В сентябре "слуги" на фракции заслушают кандидатов на должность главы комитета по вопросам правоохранительной деятельности

КИЕВ. 16 июля. УНН. В сентябре на заседании фракции "Слуга народа" планируют заслушать кандидатов на должность главы комитета по вопросам правоохранительной деятельности. Об этом журналисту УНН рассказал заместитель председателя парламентской фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

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"У нас в комитете есть много профессиональных депутатов, которые могли бы занять позицию Председателя комитета. В сентябре мы оперативно заслушаем на фракции желающих и примем решение. А пока у кандидатов есть время подготовить программы действий на этой должности", - сказал Корниенко.

Кроме того, председатель подкомитета по вопросам уголовного законодательства и противодействия преступности, нардеп от фракции "Слуга народа" Александр Бакумов в эфире одного из украинских телеканалов сообщил, что его фамилия может быть в списке кандидатов.

На вопрос, есть ли его фамилия в списке кандидатов, Бакумов ответил: "Я думаю, что она есть".

Дополнение

Ранее председателем комитета по вопросам правоохранительной деятельности был Денис Монастырский.

Однако, Верховная Рада поддержала кандидатуру Дениса Монастырского на пост министра внутренних дел.

15 июля Верховная Рада поддержала отставку Арсена Авакова с должности министра внутренних дел. "За" проголосовал 291 депутат. Аваков перед парламентариями не выступал.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил нардепа Дениса Монастырского на пост главы МВД. "Слуги народа" поддержали.