ВР завтра соберется на внеочередное заседание. Его будет инициировать Президент

КИЕВ. 19 июля. УНН. Во вторник, 20 июля, состоится внеочередное заседание Верховной Рады. Его будет инициировать Президент Украины Владимир Зеленский. Об этом заявила журналисту УНН заместитель председателя парламентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

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На вопрос, состоится ли 20 июля внеочередное заседание ВР, Кравчук ответила: "Да, его будет инициировать Президент - нужно отклонить постановления оппозиции, которые блокируют подписание важных законопроектов - о Высшей квалификационной комиссии, Высшем совете правосудия и реформировании Укроборонпрома. Всего 10 постановлений".

Дополнение

Член комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны, народний депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук сообщала, что во вторник, 20 июля, должно состояться внеочередное заседание парламента, на котором нардепы рассмотрят два важных законопроекта.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявлял, что ВР может собраться на внеочередное заседание для возможного разблокирования подписания законов о судебной реформе и реформе Укроборонпрома.

Добавим

16 июля завершилась пятая сессия ВР 9-го созыва. То есть, нардепы уже на каникулах. Однако, в руководстве ВР уже сообщали, что будет торжественное заседание к 30-й годовщины Независимости Украины, а также возможны внеочередные сессии.

Новая, шестая, сессия начнется 7 сентября, а закончится 21 января 2022 года. Во время нее Рада проведет 10 недель пленарных заседаний.