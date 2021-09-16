Законопроект об олигархах: рабочая группа предложит комитету отклонить 90% поправок

КИЕВ. 16 сентября. УНН. Парламентская рабочая группа будет предлагать главному комитету отклонить 90% поправок, поданных ко второму чтению законопроекта № 5599 "об олигархах". Об этом УНН рассказал представитель Президента в Конституционном Суде Украины Федор Вениславский, который также является членом комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Цитата:

"90% поправок будут отклонены, поскольку они изменяют концепцию и философию закона - рабочая группа будет предлагать комитету их отклонить. Я думаю, что комитет согласится с доводами меня как председателя рабочей группы", - сказал Вениславский.

Детали

По его словам, упомянутые поправки разбалансируют закон и вносят очень много "законодательного спама". Однако, по словам собеседника УНН, поправки, которые улучшают содержание закона, будут учтены - таких тоже достаточно много.

"Я думаю, сегодня (15 сентября - ред.) рабочая группа завершит работу над этим законопроектом, и будем ожидать заседания комитета, которое может пройти, возможно, даже на этой неделе, в пятницу, где будем утверждать поправки и рекомендовать ВР их учитывать или не учитывать, и рассмотреть во втором чтении (законопроект - ред.), и принять в целом", - сообщил Вениславский.

Контекст

По информации нардепов, в президентский законопроект № 5599 о деолигархизации подали ко второму чтению 1257 правок.

Спикер ВР Дмитрий Разумков сообщал ранее, что законопроект об олигархах не появится в ближайшее время на повестке дня в Верховной Раде, поскольку поправки к нему еще не рассмотрели в комитете.

Что было ранее

1 июля Верховная Рада приняла за основу законопроект Президента Украины Владимира Зеленского № 5559 о деолихаргизации. "За" проголосовали 275 народных депутатов.

3 сентября стало известно, что Омбудсмен Людмила Денисова направила председателю парламента Дмитрию Разумкову письмо с просьбой направить законопроект об олигархах на проверку в Венецианскую комиссию.

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Уполномоченная среди прочего отметила, что нормы законопроекта "об олигархах" не соответствуют Конституции Украины, а их реализация приведет к нарушениям прав и свобод человека и гражданина. К перечню таких норм, по ее словам, относятся в частности наделение Президента и СНБО непредвиденными Конституцией Украины полномочиями.

После этого спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что направил законопроект в Венецианскую комиссию. В комиссии его уже получили.

У Зеленского считают, что Венецианка не сможет заблокировать принятие закона.



