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Не обучение: "слуги народа" в конце сентября запланировали съезд в Трускавце

Не обучение: "слуги народа" в конце сентября запланировали съезд в Трускавце

КИЕВ. 21 сентября. УНН. В конце сентября планируется провести в Трускавце съезд партии "Слуга народа". Об этом в комментарии УНН сказал народный депутат от "Слуги народа" Алексей Устенко.

Цитата:

"В конце сентября планируется проведение съезда партии "Слуга народа" в Трускавце", - сказал Устенко.

Детали

Он отметил, что это не будет обучение депутатов.

"Это не будет Трускавец 2.0", - добавил Устенко.

По его словам, съезд партии продлится примерно 2-3 дня.

Дополнение

В СМИ ранее сообщали, что Зеленский во второй раз с 2019 года инициировал обучение депутатов фракции "Слуга народа" в Трускавце.

Напомним, с 29 июля по 4 августа 2019 года нардепы "Слуги народа" проходили инициированный командой Владимира Зеленского недельный образовательный интенсив в Трускавце с участием преподавателей Киевской школы экономики.

Источник: УНН
Теги: Львов и Львовская область, партии, Слуга народа
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