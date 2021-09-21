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В Трускавце перед съездом "слуг" - не вакцинировано полностью и четверти населения

В Трускавце перед съездом "слуг" - не вакцинировано полностью и четверти населения

КИЕВ. 21 сентября. УНН. В Трускавце Львовской области, где в конце сентября планируется провести съезд партии "Слуга народа", полностью вакцинированных от COVID-19 - немногим больше 20% взрослого населения. Об этом УНН сообщила врач общей практики - семейный врач, заведующий отделением ПМД Трускавецкой городской больницы Надежда Рыбак.

Цитата:

"Вакцинированных первой дозой у нас 6589, второй дозой - 5331. По проценту из тех, кто должны быть вакцинированы, первой дозой вакцинированы 26,6%, второй дозой 21,5%", - сообщила Рыбак.

Детали

Врач отметила, что на сегодня в Трускавце - 28 больных COVID-19, которые лечатся амбулаторно.

Дополнение

Ранее УНН писал, что в конце сентября планируется провести в Трускавце съезд партии "Слуга народа". Съезд партии продлится примерно 2-3 дня.

Между тем с 23 сентября во всех регионах Украины будет установлена "желтая" карантинная зона, предусматривающая ужесточение определенных противоэпидемических ограничений.

Источник: УНН
Теги: Львов и Львовская область, вакцина, Коронавирус, карантин, Слуга народа
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