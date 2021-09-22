В ТКГ сообщили о состоянии Кравчука

КИЕВ. 22 сентября. УНН. Первый президент Украины, председатель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук сейчас проходит реабилитацию, которая, по словам родственников, является довольно успешной. Об этом УНН сообщил спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович.

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"Он проходит реабилитацию, она, как говорят его родные, довольно успешная", - сообщил собеседник УНН.

Контекст

29 июня первый президент Украины и глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук перенес операцию на сердце. По состоянию здоровья 87-летний Леонид Кравчук пропустил торжественное заседание Рады по случаю Дня Конституции.

Ранее Арестович сообщал, что Кравчук находится в сложном периоде реабилитации после операции на сердце и не вернется в ТКГ до ноября-декабря.

7 июля Кравчука на заседании заменил председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, народный депутат от "Слуги народа" Александр Мережко.

21 июля главу украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука на заседании заменил первый заместитель главы делегации, вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Как заявил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш, состояние главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука никак не повлияет на работу ТКГ.