Побег главреда The Insider: Госпогранслужба называет риторику ФСБ манипулятивной

КИЕВ. 1 октября. УНН. В Госпогранслужбе Украины считают манипулятивной риторикой заявление ФСБ РФ о незаконном пересечении российско-украинской границы главного редактора издания The Insider Романа Доброхотова. Об этом УНН сказал помощник главы Госпогранслужбы Украины - пресс-секретарь Андрей Демченко.

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"Я могу заявление ФСБ прокомментировать только следующим образом: я не комментирую манипулятивной риторики ФСБ РФ", - сказал Демченко.

Детали

Беря во внимание упомянутый комментарий, можно предположить, что заявления российских силовиков не соответствуют действительности. Такой же вывод следует и из заявлений самого Доброхотова в статье на портале The Insider. "Уголовное дело о "незаконном пересечении границы" высосано из пальца. Я имел полное право покидать территорию России, так что дело скорее надо возбудить против тех ФСБшников и следователей, которые изымали мои загранпаспорта", - пишет шефред.

Контекст

ФСБ РФ накануне сделала заявление, которое цитировали российские СМИ, что главный редактор интернет-издания The Insider Роман Доброхотов перешел российско-украинскую границу в обход пунктов пропуска, в связи с чем в отношении него возбуждено дело.

По словам российский силовиков, в ночь на 1 августа журналист прибыл в приграничный с Украиной населенный пункт Колещатовка Воронежской области.

По словам адвоката, Доброхотов был также объявлен в розыск по делу о нелегальном пересечении госграницы. Сам Доброхотов сообщал, что в его квартире и квартире его родителей проходят обыски по делу о незаконном пересечении госграницы. По его словам, следственные действия вели сотрудники ФСБ, следователи изымали всю компьютерную технику.

Отметим, что Доброхотов занимался журналистскими расследованиями, в частности относительно катастрофы MH17, отравлений Алексея Навального и Сергея Скрипаля.

В июле Минюст РФ внес The Insider в реестр так называемых "иноагентов". Ранее сообщалось, что Доброхотов проходит свидетелем по возбужденному в отношении неустановленных лиц делу о клевете в связи с расследованием The Insider и Bellingcat о катастрофе МН17.