"Очереди" на российско-украинской границе: в ГПСУ говорят, работают ритмично, а утром машин вообще не прибывало

КИЕВ. 1 октября. УНН. Украинский пункт пропуска “Гоптовка” работает ритмично и принимает все грузовые транспортные средства, прибывающие из российского пункта пропуска. Об этом УНН сообщил помощник председателя Госпогранслужбы Украины — пресс-секретарь Андрей Демченко.

Цитата

“Украинский пункт пропуска работает ритмично, стабильно, и принимает все грузовые транспортные средства, прибывающие из российского пункта пропуска. Поэтому удивляет такая риторика контрольных служб Российской Федерации, поскольку в частности с 8:00 до 10:00 ни один грузовик с российского пункта пропуска к украинскому даже не прибывал. Все машины, которые прибывают, запускаются в пункт пропуска для прохождения оформлений”, — сказал пресс-секретарь.

Детали

По словам Демченко, за минувшие сутки на въезд в Украину через пункт пропуска “Гоптовка”, напротив российского “Нехотеевка”, было оформлено около 140 грузовых транспортных средств.

“Те транспортные средства, которые ожидают выезд, также проходят оформление в нашем пункте пропуска, и по готовности принять смежной стороной выпускаются в том направлении. Но ритмичности в работе российского пункта пропуска по направлению движения грузовых транспортных средств с Украины в Россию мы не видим”, — добавил он.

Контекст

Ранее сегодня в пресс-службе Белгородской таможни РФ заявили, что якобы перед многосторонним пунктом пропуска в Белгородской области для выезда из России в Украину образовалась очередь будто из грузовых автомобилей. Причина очереди, как заявили в РФ, в “неравномерном приеме машин смежной стороной”.