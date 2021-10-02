Офис президента инициирует встречу в "нормандском формате" с Меркель. Экс-глава МИД: все зависит от России

КИЕВ. 2 октября. УНН. Украина работает над тем, чтобы встреча лидеров "нормандского формата" состоялась до конца каденции канцлера Германии Ангелы Меркель. Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. Бывший министр иностранных дел Константин Грищенко рассказал УНН, насколько вероятно, что эта встреча состоится и что Украина может от нее получить.

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"Дело в том, что "Нормандский формат" уже длительное время находится на паузе. Поэтому Украина заинтересована, как минимум, чтобы этот процесс продолжался даже если он не дает конкретных результатов, но хотя бы каждая встреча дает импульс для решения гуманитарных вопросов. Если мы можем хотя бы это получить от встречи в нормандской формате, то это уже положительно будет восприниматься украинским обществом. С этим не стоит затягивать, несмотря на то, что Меркель будет оставаться еще, потому что коалиционные переговоры для того, чтобы создать действенное правительство во главе с новым канцлером продолжаться, минимум, несколько месяцев, а мы на паузе уже слишком долго. Поэтому, с одной стороны, это реверанс в адрес госпожи Меркель, а с другой - это реальный интерес в том, чтобы процесс возобновился и не затягивать его. Меркель, в данном случае, думаю, будет готова на такую встречу, если согласится Россия, а вот в отношении России я уже не уверен", - рассказывает экс-министр.

Добавим

Напомним, США готовы присоединиться к переговорам по Донбассу - как в "нормандской формате", так и в любом другом. Тем более, что у Вашингтона уже есть опыт переговоров по вопросу Донбасса вне "Нормандского формата". Об этом в этом месяце заявила заместитель Государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд, выступая в Киеве. При этом Нуланд подчеркнула, что США готовы участвовать в переговорах, если благодаря их участию Нормандский формат "оживет".

Контекст

Последняя встреча в "нормандской формате" состоялась два года назад в декабре 2019 года в Париже. Лидеры Украины, России, ФРГ и Франции обсудили конфликт на Донбассе и выступили за перемирие, внесенные в законодательство Украины поправок в соответствии с Минскими договоренностями и закрепление формулы Штайнмайера. Однако большая часть пунктов соглашения "нормандской четверки" так и осталась нереализованной. При этом стороны переговоров постоянно обвиняют друг друга в невыполнении своих обязательств.