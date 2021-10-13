Информация, озвученная Путиным о "изношенности" газотранспортной системы Украины, не соответствует действительности - ОГТСУ

КИЕВ. 13 октября. УНН. Заявление президента РФ Владимира Путина по “изношенности” газотранспортной системы Украины не соответствует действительности. Об этом УНН заявили в пресс-службе Оператора ГТС Украины.

Цитата

“Информация, озвученная президентом РФ о „изношенности“ газотранспортной системы Украины, не соответствует действительности”, — заявили в ОГТСУ.

Детали

В пресс-служба отметили, что ранее подобные тезисы комментировал Генеральный директор ООО “Оператор ГТС Украины” Сергей Макогон.



Так, по словам Макогона, Оператор проводит масштабную программу модернизации ГТС. В частности, в этом году было осуществлено почти 4,6 млрд грн на ремонт, диагностику, техническое обслуживание и капитальные инвестиции.

Также строится две новых компрессорные станции — “Бар” и “Яготин”, еще восемь планируется закончить до 2025 года. План развития ОГТСУ предусматривает инвестиции в объеме 1,5 млрд долларов в следующие 10 лет, заявил директор ОГТС 11 октября.

“К сожалению статистика инцидентов подсказывает, что российским коллегам тоже следует увеличить инвестиции в поддержку собственной ГТС. Северный поток — это лишь незначительная часть российской ГТС, которая требует ежедневного внимания. Поэтому средства, которые были потрачены на избыточный Северный Поток 2, можно было бы потратить на обновление российской ГТС”, — написал Макогон.

Контекст

Владимир Путин сегодня во время выступления на пленарном заседании форума “Российской энергетической недели” заявил, что Россия отправляет в Европу столько газа, сколько просят партнеры.

Однако увеличивать транзит через Украину “опасно”, так как якобы “износ трубы там составляет 80%” и она может “лопнуть”.