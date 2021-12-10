Введение США санкций против Тупицкого должно побудить КСУ рассмотреть его увольнение - Вениславский

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Введение США санкций в отношении Александра Тупицкого, указ об отмене назначения судьей Конституционного Суда Украины которого признал незаконным Верховный Суд, должно побуждать постоянную комиссию по вопросам регламента и этики КСУ рассмотреть вопрос о том, может ли он быть даже судьей в отставке. Об этом рассказал журналисту УНН представитель главы государства в КСУ Федор Вениславский.

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“Я думаю, что сам факт внесения Тупицкого в санкционные списки США должен точно побудить КСУ по меньшей мере рассмотреть вопрос о том, может ли он быть даже судьей в отставке. Учитывая обстоятельства, он должен быть уволен без каких-либо гарантий”, — сказал Вениславский.

Дополнение

Госдепартамент США объявил о введении санкций в отношении бывшего председателя Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого.

Напомним, Верховный Суд признал противоправным и отменил указ Президента Украины Владимира Зеленского об отмене назначения Александра Тупицкого судьей Конституционного Суда.

Речь идет об указе, который Президент Украины Владимир Зеленский подписал 27 марта и которым отменил указы еще времен Януковича о назначении судьями Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого и Александра Касминина. Ранее Президент отстранил Тупицкого от должности судьи КСУ.

Позже Офис Президента Украины подал апелляционную жалобу на решение Верховного Суда о признании незаконным увольнения Александра Тупицкого с должности судьи Конституционного Суда Украины.

Добавим

Зеленский решил уволить указом Александра Тупицкого с должности главы Конституционного Суда Украины, ведь по его мнению, работу судьи сопровождали различные политические и бизнес-группы.

Перед этим в ОГП указывали, что Офис Генерального прокурора сообщил о подозрении Тупицкому в осуществлении влияния на свидетеля путем подкупа, а также в предоставлении заведомо ложных показаний свидетеля (ст. 386 и ч. 2 ст. 384 УК Украины) — и направил ходатайство Президенту Украины Владимиру Зеленскому относительно отстранения Тупицкого с должности главы КСУ.

А еще в конце октября ГБР начало уголовное производство в отношении председателя КСУ Тупицкого. В то же время, в ОГП заявляли о еще одном деле.

Это произошло на фоне того, как 27 октября Конституционный Суд Украины признал не соответствующей Конституции Украины статью 366-1 УК, которая предусматривает ответственность за ложь в декларации.