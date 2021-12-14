Блокировка Берлином поставок оружия Украине через агентство НАТО: в Альянсе объяснили, как это работает

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Агентству по обеспечению и закупкам НАТО (NSPA) необходим консенсус союзников для принятия решений о поставках летального оружия в ту или иную страну. Об этом сказано в комментарии представителя НАТО для агентства УНН.

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“Любое решение о предоставлении летальной поддержки Украине через NSPA зависит от консенсуса союзников в каждом конкретном случае”, — сообщили УНН в Альянсе.

Детали

УНН также попросил объяснить принцип сотрудничества Украины с NSPA. Так, по словам представителя НАТО, Украина на сегодня имеет действующий договор купли-продажи с Агентством.

“По этому соглашению NSPA закупает от имени Украины оборонное военное оборудование и материалы, такие как электронные системы противодействия БПЛА, запчасти, парашюты и зимнюю одежду для солдат”, — сообщил представитель НАТО.

Также по его словам, в рамках целевого фонда НАТО по реагированию на пандемию, NSPA доставила несколько тонн медицинских материалов для поддержки борьбы Украины с COVID-19, включая хирургические маски и специальные изолирующие халаты.

Германия может разблокировать закупки оружия через НАТО

Украина не оставляет попыток договориться с правительством ФРГ об отмене вето. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, отвечая на вопрос УНН, сообщил сегодня, что обсудил с немецкой коллегой Анналеной Бербок вопрос о закупках вооружения.

“Вчера я провел переговоры с моей коллегой Анналеной Бербок, в том числе по этому вопросу. Мы единодушны в том, что любую проблему можно решить с помощью дипломатических инструментов”, — сказал он.

Контекст

Министр обороны Украины Алексей Резников ранее заявил о блокировке Германией поставок оружия Киеву по линии НАТО и заявил, что Украина будет стремиться покупать оружие с помощью двусторонних соглашений с союзниками, включая США, Великобританию, Литву и Францию.

Резников сообщил Financial Times, что “Берлин в прошлом месяце наложил вето на закупку Украиной противотанковых винтовок и противо-снайперских систем через Агентство НАТО по обеспечению и закупкам”. Однако, как отмечено, Германия с тех пор смягчила позицию по первому пункту, считая это оружие несмертоносным.



Сегодня немецкое издание Bild со ссылкой на собственные источники сообщило, что бывшая канцлер Германии Ангела Меркель лично блокировала поставки оборонительного вооружения в Украину через НАТО.