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Глава НАБУ Сытник сохранил статус коррупционера

Глава НАБУ Сытник сохранил статус коррупционера

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Глава Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник по-прежнему имеет статус коррупционера и числится в соответствующем Реестре. Об этом УНН сообщили в Национальном агентстве по предотвращению коррупции в ответ на запрос.

Детали

Коррупционером Сытник был признан по решению суда в 2019 году, и с тех пор не смог это обжаловать.

“В Реестре, по указанным Вами параметрам, имеется запись о привлечении лица к административной отвественности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 172-5 Кодекса Украины об административных правонарушениях (Нарушение установленных законом ограничений относительно получения подарков — ред.)”, — прокомментировали в НАПК запрос УНН.

Напомним, Сытник был наказан за отдых в охотничьем хозяйстве в Ровенской области, который оплатили другие люди, и при этом директор Антикоррупционного бюро не указал эту сумму, а именно 25 тысяч гривен, в декларации.

Добавим

К слову, в следующем году истекает срок полномочий Сытника как главы НАБУ, однако он будет исполнять обязанности до назначения нового директора, которого будут избирать при участии представителей иностранцев. В юридическом сообществе такое участие других государств в управлении внутренними делами Украины называют нарушением суверенитета страны. 

Добавим, что в НАБУ за время своего существования ни разу не было аудита, а уровень доверия украинцев к детективам за 5 лет упал в два раза

Источник: УНН
Теги: коррупция, Украина, НАБУ
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