Стефанишина: все страны ЕС поддерживают санкционную политику в отношении РФ, однако уровень жесткости этих санкций варьируется

КИЕВ. 17 декабря. УНН. В Брюсселе на полях саммита Восточного партнерства немало обсуждали вопросы сдерживания агрессии со стороны Российской Федерации. Так, сейчас все страны Европейского Союза поддерживают санкционную политику, однако уровень жесткости этих санкций варьируется в разных странах. Об этом в блиц-интервью УНН рассказала вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина по итогам саммита.

Детали

По словам Стефанишиной, на полях саммита происходило обсуждение возможных санкций против России из-за ее агрессивного поведения в отношении Украины.

В частности, Президент Украины вместе с другими лидерами, присутствующими на саммите, более 3 часов обсуждали вопросы сдерживания агрессии и безопасности в регионе. Украинская позиция заключалась в необходимости осознавать, что “санкции должны иметь сдерживающий, а не реактивный характер, и упреждать любую агрессию, сдерживать такого агрессора, как Российская Федерация, от эскалации и продвижения в направлении военного конфликта”, - отметила вице-премьер.

По ее словам, позиция Украины является однозначной: любой сценарий, касающийся ужесточения санкционной политики, должен рассматриваться как превентивная, а не реактивная мера.

Цитата

На уточняющий вопрос о консенсусе среди лидеров ЕС относительно санкций против России Стефанишин ответила следующее:

“Я могу сказать так, что все страны Европейского Союза поддерживают санкционную политику. В то же время уровень жесткости этих санкций варьируется в разных странах. В частности, в странах, где мощно действует российская пропаганда. Это, если говорить за исключением, не наши страны-соседи, не балтийские страны и не нордические страны”.

Она добавила, что позиция Германии в этом контексте еще формируется.

“Но мы призывали к тому, что мы не должны создавать возможность для "колебаний" в нашей позиции, мы ведь стоим на пороге возможной агрессии, поэтому должна быть готовность к введению санкций”, - добавила собеседница.

Контекст

Накануне Bloomberg стало известно, что ведущие страны Европейского Союза противятся стремлению скорой разработки конкретных санкций, которые будут наложены на Россию, если она вторгнется в Украину.

Некоторые в ЕС утверждают, что обнародование вариантов санкций даст российскому лидеру Владимиру Путину "драку, которую он ищет", по источникам агентства.

Дополнение

Ряд западных лидеров, в том числе президент США Джо Байден, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц, в последние дни говорили с Путиным, чтобы передать сообщение о том, что Запад наложит гораздо более жесткие санкции, чем в последние годы, в случае российского вторжения.

По данным СМИ, это могут быть шаги по отключению крупных российских банков от западной финансовой системы SWIFT, а также потенциальное обязательство Германии не вводить в эксплуатацию газопровод "Северный поток - 2" из России.