Украина имеет посольства и консульства в 86 странах: какие открыли в 2021 году

КИЕВ. 20 декабря. УНН. По состоянию на начало декабря текущего года в системе органов дипломатической службы Украины функционировало 129 зарубежных дипломатических учреждений в более чем 80 государствах мира. Деятельность двух из них была начата в текущем году, еще одно — реорганизовано. Об этом в ответ на запрос УНН сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

Цитата:

“В 2021 году МИД была начата деятельность Генерального консульства Украины в городе Хьюстон (штат Техас, США), а также Генерального консульства Украины в городе Вроцлаве (Республика Польша). Кроме того, начата деятельность Посольства Украины в Республике Чили, которое было реорганизовано из отделения Посольства Украины в Аргентинской Республике в Республике Чили”, — сообщили в МИД.

Детали

По данным пресс-службы, по состоянию на 1 декабря 2021-го в системе органов дипломатической службы Украины функционирует 129 иностранных дипломатических учреждений, в том числе 86 посольств, 1 отделение посольства Украины, 21 генеральное консульство, 14 консульств, 5 постоянных представительств, 1 представительство и 1 миссия Украины.

Так, посольства Украины работают в 86 странах мира. Кроме того, в семи странах функционируют украинские Генконсульства, и в 13 — консульства.

Также В МИД предоставили перечень соответствующих стран, где обеспечено дипломатическое присутствие Украины.

Добавим

Как писал УНН, в прошлом году Президент Владимир Зеленский принял решение об открытии нового Генерального консульства Украины в польском городе Вроцлав.



