Маркарова о переговорах США и РФ О “гарантиях”: если диалог будет касаться Украины, он не состоится без Украины

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Если США будут вести переговоры с Россией о “гарантиях” в отношении НАТО, в которых будут говорить об Украине — переговоры не состоятся без Украины. Об этом УНН рассказала посол Украины в США Оксана Маркарова.

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“Относительно любых переговоров мы имеем заверения наших партнеров, если такие переговоры будут касаться Украины, они не будут происходить без Украины”, — сказала Маркарова.

Детали

По ее словам, Украина имеет очень четкий план относительно того, что она продвигает в двусторонних отношениях с США. Она напомнила также об утвержденной в этом году хартии относительно стратегического партнерства Украины и США.

“В хартии очень четко написано все наша сотрудничество, план сотрудничества в сфере безопасности, в сфере развития и поддержки демократии, в сфере экономической трансформации и поддержки. Мы работаем по всем этим направлениям, и в блоке безопасности мы вместе с США работаем над, во-первых, демотивацией России, новых агрессивных действий, работаем, чтобы сейчас развивать нашу способность — это очень важный фактор сдерживания, и работаем через Крымскую платформу и прочие инструменты над тем, чтобы вернуть то, что уже у нас украдено и остановить агрессию, которая уже началась”, — отметила посол.

По всем этим направлениям, по ее словам, Украина очень активно работает.

“Конечно, другие страны, включая страну-агрессора, будут пытаться продвигать свои нарративы. Наша задача - продвигать наши нарративы и правду. Поэтому мы над этим активно работаем. Будет еще не один такой дополнительный элемент, который будет выбрасываться. Наша задача — оставаться сосредоточенными на наших инициативах”, — добавила Маркарова.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последнее время обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Главное требование Путина заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

На прошлой неделе Россия направила США и НАТО предложения по безопасности в Восточной Европе, которые, по ее мнению, необходимы для ослабления напряженности вокруг Украины. Требования Москвы включают запрет на вступление Украины в НАТО, вето Кремля на размещение военных сил НАТО в бывших советских республиках и прекращение военных учений вблизи ее границ.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс получил последние “предложения” России, и такой диалог должен проходить в консультации с европейскими партнерами НАТО, такими как Украина.

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан в телефонном разговоре с помощником президента России Владимиром Путиным Юрием Ушаковым заявил, что США готовы вести переговоры с Кремлем как напрямую, так и через Совет НАТО-Россия и по линии ОБСЕ. Но Москва должна снять беспокойство Запада по наращиванию ее военного потенциала на границе с Украиной.