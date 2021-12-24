Политологи назвали главные политические события уходящего года

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Главными политическими событиями в Украине в 2021 году стали "слияние" Офиса Президента, Верховной Рады и Кабмина в "единый Офис Президента", закон об олигархах и введение санкций СНБО. Мнения относительно главных событий уходящего года в комментарии УНН высказали политологи Виктор Небоженко, Владимир Фесенко и Вадим Карасев.

Детали

“Каких-то особых событий не было, было лишь одно — концентрация слияния Офиса Президента, Верховной Рады и Кабмина в единый офис Президента. Но это не привело к улучшению социально-экономической ситуации в стране. Это - главное событие", - рассказал Небоженко.

По мнению Фесенко, событий было много, однако определяющих, повлиявших на ход политического процесса, в течение года несколько.

"Но определяющими событиями я считаю те, что повлияли на ход политического процесса в течение года. Санкции против Медведчука (народного депутата от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктора Медведчука — ред.) ии каналов. И вообще санкции, я бы сказал, - изобретение года со стороны президентской команды, и, как оказалось, достаточно мощное оружие. Эффект сейчас намного меньше, чем был изначально, но, тем не менее, этого оружия опасаются”, — рассказал Фесенко.

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По его словам, второе событие, которое определило логику политического процесса как минимум во второй половине года и будет определять в следующем году, — это закон об олигархах.

"Это событие вызвало третье событие, точнее тенденцию - противостояние между богатейшим олигархом страны Ринатом Ахметовым и Владимиром Зеленским. Это тенденция последних месяцев, начиная с сентября, но это тоже очень мощно влияет на информационно-политический процесс в стране”, — сказал политолог.

Фесенко отметил, что с этими событиями, о которых он рассказал, связаны наиболее громкие кадровые решения, которые были приняты в этом году.

“Думаю, что планы об отставке правительства в целом и замена Премьер-министра были, но, в силу разных причин, их не удалось реализовать. Вместо этого произошла существенная реконструкция правительства. Оно обновилось примерно на половину. По внешнеполитическим событиям, то, на мой взгляд, этот год был удачным для украинской дипломатии. Главными событиями я считаю визит Зеленского в США и саммит "Крымской платформы”, — рассказал Фесенко.

Директор “Института глобальных стратегий”, политолог Вадим Карасев считает, что главные политические события уходящего года — это COVID-19, отставка Дмитрия Разумкова с должности главы ВР и подписание Хартии о стратегическом партнерстве между США и Украиной.

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Кроме того, Карасев вспомнил об антиолигархическом законе.

“Событие года — это еще два ключевых законопроекта. Закон об олигархах. Последствия мы уже видим, внутриэлитные войны в стране, что не способствует усилению страны. Второй закон очень неоднозначный и с негативным прогнозом — это закон № 5600. Это фискализация”, — сказал Карасев.

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Дополнение

5 ноября Президент Украины Владимир Зеленский безотлагательно подписал принятый Верховной Радой антиолигархический закон.

Верховная Рада одобрила законопроект относительно олигархов 23 сентября. Под крики “Долой диктатуру!" ВР отклонила большинство правок нардепов к законопроекту об олигархах. Потом, 3 ноября, его немного подправили - тоже решением ВР.

Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что СНБО может начать определять первых олигархов во второй половине мая.