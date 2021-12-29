Первое очередное заседание ТКГ в новом году состоится 26 января: что на повестке дня

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Первое очередное заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в 2022 году должно состояться 26 января (в среду). Как сообщил журналисту УНН представитель ОРДЛО в украинской делегации в ТКГ по урегулированию конфликта на Донбассе Сергей Гармаш, повестка будет зависеть от событий, которые произойдут до этой даты.

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“Следующее очередное заседание ТКГ должно состояться 26 января, в среду. Мы не знаем, что произойдет до этой даты, может там и химическая атака начнется, потому говорить о том, что на повестке, пока рано. Повестка дня у нас уже 8 лет одна и та же - это выполнение Минских соглашений, обсуждение законов, и все прочее. Важно, какие вопросы хотят решать обе стороны”, - заявил Гармаш.

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Сегодня утром, Сергей Гармаш сообщил, что после 10 января на Донбассе стоит ожидать "серьезной конфронтации", в качестве провокации Россия может задействовать вброс вроде истории с химическим оружием.

По его словам, это может произойти уже после переговоров, запланированных на 10 января между США и РФ.



Кроме того, представитель ОРДЛО в украинской делегации ТГК сообщил УНН, что внеочередное заседание ТКГ сегодня не состоялось. Он добавил, что главным вопросом на повестке дня должно было быть нарушение режима прекращения огня на Донбассе. Российская сторона сочла “нецелесообразным” собирать внеочередное заседание.