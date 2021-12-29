Держали оборону и не сдавали позиций: украинская делегация в ТКГ подвела итоги работы за 2021 год

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Украинская делегация Трехсторонней контактной группы (ТКГ) не велась на условия Москвы и боевиков оккупированных территорий Донбасса, сохраняя, таким образом, дипломатическую площадку переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе. Благодаря этому в следующем году сохраняется возможность решить военно-политическую ситуацию с Россией дипломатическим путем при условии, если страна-агрессор признает себя стороной конфликта. Об успехах и поражениях украинской делегации ТКГ за 2021 год журналисту УНН рассказал представитель ОРДЛО в украинской делегации в ТКГ по урегулированию конфликта на Донбассе Сергей Гармаш.

Благодаря работе ТКГ решались тактические вопросы на Донбассе

Представитель ОРДЛО в украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш рассказал, что Минской группе удалось стать тактической площадкой, на которой решались важные оперативные вопросы для жителей Донбасса.

“Мы ( украинская делегация ТКГ - ред.) держали оборону, благодаря этому сохранена дипломатическая площадка ТКГ. Благодаря этому, сохранены санкции против России, которые накладываются на нее каждые полгода за невыполнение Минских соглашений, хоть она и не признает своих обязательств. Благодаря этому решаются тактические вопросы, например: подача воды и оплата за нее, передача тел тех, кто ранее погиб, или же инспекция МАГАТЭ на оккупированных территориях”, - рассказал Гармаш.

В то же время спикер добавил, что на данном этапе ТКГ не работает в качестве площадки по политическому урегулированию конфликта, поскольку нет второй стороны конфликта в процессе, а Россия не признает себя таковой.

“В данных условиях главным достижением является то, что мы не сдаем позиций. То есть, мы не идем на прямой диалог с Донецком и Луганском, как этого хочет Москва. Хотя в 2020 году тактическая инициатива принадлежала Украине, и Москва реагировала на наши действия. В этом году, к сожалению, в основном, мы реагировали на действия Москвы. Мне трудно сказать, почему”, - добавил Гармаш.

У Москвы есть монополия на представителей ОРДЛО

Представитель ТКГ отмечает, что Москве удалось устранить основную угрозу для себя - переселенцев в украинской делегации ТКГ, благодаря чему Кремль имеет монополию на представителей ОРДЛО в переговорном процессе.

“Вынужден констатировать, что все-таки, в этом году Москве удалось вытеснить нас из публичного переговорного процесса, я имею ввиду - переселенцев. То есть, мы присутствуем на переговорах, но не присутствуем в мониторе, в кадре, мы не выступаем… Нас уводили туда, как альтернативу, как раз, представителям ОРДЛО от Москвы. Вот это я считаю серьезным поражением. Но это тактическое поражение, потому что мы находимся в переговорном процессе, и мы все равно можем на него влиять. А стратегическое, скажем, наша победа в том, что мы не сдали наших позиций”, - добавил он.

Заставить Россию признать себя стороной конфликта сможет Запад

Для урегулирования конфликта основной задачей является признание России себя стороной конфликта. Без этого решение вопроса на политическом уровне невозможно. Гармаш отмечает, что страна-агрессор сможет назвать себя стороной конфликта лишь тогда, когда ее заставят. Это может произойти при двух обстоятельствах: внутренних и геополитических.

“Заставить ее (Россию - ред.) смогут геополитические и внутренние обстоятельства. То есть, это произойдет, если Россия ослабеет изнутри в силу каких-то экономических и геополитических процессов, и если на нее будет давить Запад в виде экономических санкций. Я считаю, что такая перспектива реальна, но, к сожалению, это не вопрос ближайших лет”, - добавил он.

Несмотря на то, что “один из ключей” к решению конфликта находится у западных партнеров, Гармаш констатирует тот факт, что у Запада нет системной политики по ослаблению агрессивного соседа.

“Я надеюсь, что та игра, которую начал Путин с Западом, все таки заставит Запад реально смотреть на Россию, не как на торгового партнера, а как на “обезьяну с гранатой”, с которой надо что-то делать”, - считает спикер.

Открытия КПВВ не будет: политика России направлена на изоляцию оккупированных территорий

Напомним, что в начале декабря во время заседания Трехсторонней контактной группы украинской стороне не удалось договориться с Россией об открытии КПВВ на новогодние праздники.



Однако там заявляли, что переговорный процесс еще идет, а делать выводы еще рано.

Как заявил Сергей Гармаш в комментарии УНН, вероятность того, что Россия вообще когда-нибудь откроет пункты въезда-выезда - невелика.

“Я скажу откровенно: я не верю в то, что Россия вообще когда-то откроет КПВВ, пока мы не примем ее условия. Потому что она в этом не заинтересована, а вся ее политика направлена на изоляцию оккупированной территории от Украины. А КПВВ - это лишь один из элементов этой политики”, - заявил Гармаш.

В частности, основным условием для открытия пунктов въезда-выезда представители ОРДЛО выдвинули признание Украиной российской вакцины “Спутник V”. Как добавил спикер, это “одна из хитростей” российской стороны, поскольку они ставят невыполнимые условия, зная, что Украина никогда на них не согласится. Таким образом, это соответствует политике изоляции оккупированных территорий.

“Они предлагают открыть КПВВ только на 10 дней в обмен на признание российской вакцины “Спутник”. Но мы ж вакцину признаем навсегда. А во-вторых, они хотят признаний их документов “ЛДНР”, и это означает, что мы признаем их субъект, как конфликтный, и это тоже невозможно. Это хитрость с их стороны. Мы то говорим, что открываем КПВВ безо всяких условий”, - отметил Гармаш.

Добавим

Как стало известно УНН, первое очередное заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в 2022 году должно состояться 26 января (в среду). Повестка будет зависеть от событий, которые произойдут до этой даты.

При этом, Сергей Гармаш также добавил, что что после 10 января на Донбассе стоит ожидать "серьезной конфронтации", в качестве провокации Россия может задействовать вброс вроде истории с химическим оружием.

По его словам, это может произойти уже после переговоров, запланированных на 10 января между США и РФ.