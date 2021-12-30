Предательство, домашний арест и конфискация имущества: астролог спрогнозировала, что ждет Порошенко в 2022 году

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Наступающий 2022 год будет не простым для лидера “Европейской Солидарности”, пятого президента Украины Петра Порошенко. Его может ожидать домашний арест и предательство со стороны соратников, но списывать политика со счетов все же рано. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН рассказала профессиональный астролог Ксения Базиленко.

Астролог оценивает Порошенко, как личность с сильно развитыми дипломатическими качествами, умеющую расположить к себе людей и хорошо ориентирующуюся в сложных ситуациях, умеющую находить выход.

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“В связи со сложившейся ситуацией он может найти нестандартный способ решения вопросов, который от него никто не ожидает. На сегодняшний день он не сделал окончательный выбор и может остаться жить за границей вплоть до 2024 года. Вернуться на Родину скорее всего он решиться в конце января — начале февраля. По приезду Порошенко может оплатить залог, но, вероятнее всего, будет искать другой выход из этой ситуации. Планеты предвещают ему ограничение, очевидно, в виде домашнего ареста”, — считает астролог.

Базиленко отмечает, что в судебных тяжбах у Порошенко пройдет весь 2022 год. Но особенно сложный период будет в конце апреля — мае. Астролог не исключает и трудности финансового характера — если Порошенко до весны не найдет выхода из сложившейся ситуации, то его может ожидать арест бизнес активов и имущества, и даже конфискация.

Астролог считает, что изменить ситуацию в свою пользу политик может в феврале — марте. Удачные решения позволят избежать ему большинства осложнений, поджидающих во второй половине весны.

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“В любом случае, в натальной карте тюремного заключения у Петра Алексеевича на 2022 год нет”, — заявляет астролог и добавляет, что Порошенко все еще сильный оппонент для Президента Владимира Зеленского. И в первой половине следующего года Порошенко восстановит частично утраченный авторитет, по крайней мере у него будет такая возможность.

“Конец апреля и май в гороскопе его жизни будет напоминать весну 2010 года, когда он ушёл с поста министра иностранных дел. Очень много будет зависеть от его правильного поведения и действий в начале года, что определит будущие полтора года”, — считает Базиленко.

По прогнозам астролога, во втором полугодии 2022 года Порошенко может временно уйти в тень, утратить желаемое влияние на ситуацию.

“Порошенко будет сложно опираться на партнерские отношения, доверительные отношения с близким окружением. Его могут предать близкие ему люди. Но его партию в 2022 году удастся сохранить и, возможно, она будет претерпевать какие-либо изменения, но существовать будет”, — резюмирует астролог.

Контекст

Пятому президенту Украины, ныне народному депутату Украины Петру Порошенко сообщено о подозрении в совершении государственной измены и содействии деятельности террористических организаций.

Спикеру Верховной Рады Руслану Стефанчуку направили письмо о подозрении экс-президенту Украины Петру Порошенко.

Порошенко также вызывали 23 декабря в ГБР. Однако он заявил, что вернется в страну уже в следующем году. По его словам, он работает “в Варшаве”.